Die Temperaturen sanken vielerorts unter den Nullpunkt, nachdem es in der Nacht aufklarte, wie der private Wetterdienst meteonews am Samstag mitteilte.

Die tiefste Temperatur gemessen fünf Zentimeter ab Boden wurde in Visp im Wallis mit minus 8,4 Grad gemessen. In Elm GL zeigte das Thermometer minus 8,1 Grad an. In Bern wurden minus 6,3 Grad gemessen und in Zürich-Flughafen minus 5,9 Grad.