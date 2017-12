Die Lancierung des neuem Mobiltelefons hat die Bevölkerung hierzulande am meisten beschäftigt. Ebenfalls aufs Podest kam das neue iPhone X, das erst spät im Jahr, im November, in die Läden kam und bei den Suchanfragen Platz 3 eroberte.

Dazwischen schob sich die Suche nach "Wimbledon". Das diesjährige Grand Slam-Turnier wurde von Roger Federer zum achten Mal gewonnen, was eine grosses Interesse hierzulande auslöste. Der Tennisspieler, der sich heuer zwei Grand Slam-Titel sicherte und zum siebten Mal zum Sportler des Jahres gekürt wurde, gewann die Kategorie der Suchanfragen nach Schweizer Persönlichkeiten.

Hinter ihm löste die Affäre um Tariq Ramadan am zweitmeisten Suchanfragen die dieser Kategorie aus. Dem Genfer Islamwissenschaftler wird vorgeworfen, mehrere ehemalige Schülerinnen sexuell belästigt zu haben. Ramadan wies die Vorwürfe in zurück.

Auch die nächsten Plätze bei den Schweizer Persönlichkeiten haben mit Tennis zu tun. Stan Wawrinka rangiert auf dem dritten Platz und Federers Frau Mirka belegt Platz vier.

Bitcoin schiebt sich auf Platz 3

Ein Blick auf die Liste "Skandale und Aufreger" zeigt die grösste Zunahme an Suchanfragen nach Mall of Switzerland. Das grösste Einkaufszentrum der Zentralschweiz in Ebikon LU hatte bei der Eröffnung am 8. November tausende Menschen angezogen.

Ein kleines Spielzeug brachte die Leute ins Rotieren: Der Fidget Spinner belegt Platz zwei der Liste "Skandale und Aufreger". Dahinter folgt die Kryptowährung Bitcoin, die in den letzten Wochen immer neue Kursrekorde erklommen hat und die Gemüter an den Finanzmärkten in Wallung bringt.

Bei den Schweizer Suchanfragen nach internationalen Persönlichkeiten gewann US-Präsident Donald Trump, der immer wieder für Aufregung sorgt. Dahinter liegt sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron, der mit einer grundsätzlich anderen Politik Schlagzeilen macht.

Wie schreibt man Liebe?

Der Eurovision Song Contest räumte den ersten Platz in der Kategorie "Festivals & Events" ab. Dahinter folgt die Badenfahrt, die nur im Abstand von mehreren Jahren durchgeführt wird. Die Energy Air liegt auf Rang drei.

Immer öfter stellen Menschen ganze Fragen an Google, anstatt einen einzigen Suchbegriff einzutippen. So wollten die Nutzer am meisten von der Suchmaschine wissen: "Wie geht es Dir?"

Angesichts der verheerenden Wirbelstürme in der Karibik war auch der Wissensdurst gross. So landete die Frage "wie entsteht ein Hurrikan?" auf Platz zwei. Nachholbedarf gab es offenbar bei der Rechtschreibung: "Wie schreibt man Liebe?" eroberte Platz drei. (sda/watson.ch)

Die Top Ten

iPhone 8 Wimbledon iPhone X Mall of Switzerland Donald Trump Fidget Spinner Ueli Steck Eurovision Ski WM Irma

Die Top Ten der «Was»-Fragen

Was ist Schmand? Zeckenbiss was tun? Was besteht aus Spiegel und Fahne? Hexenschuss was tun? Was ist Halloween? Bienenstich was tun? Was läuft heute? Was ist G20? Was ist Pfingsten? Was kochen?

Die Top Ten der «Wie»-Fragen

Wie geht es dir? Wie entsteht ein Hurrikan? Wie schreibt man Liebe? Wie spät ist es? Wie lautet meine IP? Wie viele Kantone hat die Schweiz? Wie alt wird die Schweiz am 1. August? Eier kochen wie lange? Wie warm ist es? Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

Die Top Ten der Skandale und Ereignisse

Mall of Switzerland Fidget Spinner Bitcoin Kevin Spacey Brigitte Macron Black Friday Harvey Weinstein Kader Loth Switzerland Second McGregor vs. Mayweather

Die Top Ten der Menschen, die wir vermissen

Ueli Steck Chester Bennington Polo Hofer Nicky Hayden Chris Cornell David Poisson Lil Peep Roger Moore Isabelle Nussbaum Hugh Hefner

Die Top Ten der Schweizer Persönlichkeiten