Wenngleich schon fast 30 Jahre alt, gelte der zugrunde liegende Ernährungsplan auch heute noch, so Haudenschild. Der technologische Fortschritt in der Landwirtschaft habe das Bevölkerungswachstum kompensiert, wie jüngere Untersuchungen belegten. «Wir könnten diese 2300 Kalorien produzieren. Vorausgesetzt, die Vorleistungen kommen.» Düngemittel und vor allem Saatgut müssten also weiterhin importiert werden können.

Wie sähe eine solche auf Existenzsicherung ausgerichtete Landwirtschaft aus? Die Fleischproduktion würde wegen des grossen Flächenbedarfs stark eingeschränkt, so Haudenschild, insbesondere mit Blick auf Schweine und Geflügel. «Auf den Feldern müsste die Tierfutterproduktion der Nahrung für den Menschen Platz machen», sagt Haudenschild. In erster Linie heisse das: Steigerung des Getreide- und Kartoffelanbaus. Daneben würde auch die Herstellung von Zucker und Frischprodukten hochgefahren, die in der Schweiz gut gedeihen. Dazu, so Haudenschild, würden nebst den genannten Fruchtfolgeflächen selbstredend sämtliche Ressourcen genutzt, also etwa auch die Alpwirtschaft, die gerade für die Milchproduktion nützlich ist und nicht anders eingesetzt werden kann.