Rentenreform per Notrecht?

Gestern wurde im Bundeshaus noch eine ganz andere Variante diskutiert. Teile der Reform könnten mittels dringlichem Bundesbeschluss in Kraft gesetzt werden, so Pläne aus den Reihen der SVP. Will heissen: Das Parlament beschliesst die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 und die 0,3 Mehrwertsteuer für die AHV per Notrecht auf Anfang 2018. SP-Fraktionschef Nordmann sagt, die SVP habe bei ihm sondiert, ob die SP für so etwas zu haben wäre. Nordmann zeigte sich «entsetzt» über diesen Versuch, «einen Entscheid des Souveräns mit Kriegsrecht ausser Kraft zu setzen».

Namentlich auch aus FDP-Kreisen waren gestern Überlegungen zu hören, der AHV per Notrecht 0,3 Prozent zukommen zu lassen. Wegen des Neins vom Sonntag sinkt die Mehrwertsteuer auf Anfang 2018 um 0,3 Prozent statt an die AHV zu fliessen. Theoretisch könnte auch das per Notrecht korrigiert werden. Laut Bundesamt für Justiz sei aber «die Voraussetzung der sachlichen Dringlichkeit nicht gegeben», sagt eine Sprecherin der Parlamentsdienste auf Anfrage.

Diskussionen um derartige Sofortmassnahmen zeigen, wie nervös die Stimmungslage namentlich bei den Abstimmungssiegern ist. Sie stehen unter Druck, schnell Lösungen zu liefern. Offiziell kein Thema ist derzeit im Bundeshaus die Erhöhung des Rentenalters auf über 65 Jahre. FDP-Nationalrätin Regine Sauter etwa rechnet damit, dass dies für etwa «Mitte der dreissiger Jahre» aktuell werde.