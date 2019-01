Es war Blocher, der Köppel als seinen Präsidenten-Nachfolger von EU No auserkor. Der SVP-Doyen selbst bleibt dem Komitee als Vizepräsident erhalten. Mit seiner Ständerats-Kandidatur will Köppel das Komitee EU No nun konsequent für den Wahlkampf 2019 zu Europa einsetzen. Damit führt er eine Bewegung ins Feld, deren Kraft in der Öffentlichkeit unterschätzt wird. Dem Komitee gehören 7500 Einzelmitglieder und 133 Organisationen an wie etwa die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) mit 30 000 Mitgliedern. Der Schönheitsfehler: Die Namen von Organisationen werden der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben.

Mit der Ständerats-Kandidatur will Roger Köppel das Thema Europa definitiv auf die Agenda des Wahljahres bringen: im Interesse der SVP und von Christoph Blocher. Im Interesse der SVP, weil diese Ständerats-Kandidaturen «in möglichst allen Kantonen» sehen will, wie Präsident Albert Rösti sagt. Und im Interesse von Blocher, weil dieser das Thema Europa im Wahljahr gross bespielt haben will.

«Das Komitee EU-No ist sehr vielseitig und sehr dezentral aufgestellt», sagt Urs Vögeli, der neue Geschäftsführer. «Wir sind eine schlanke, unbürokratische und überparteiliche Organisation, die nach dem amerikanischen Prinzip des ‹Political Action Committee› funktioniert: Man schliesst sich für ein ganz spezifisches Ziel zusammen.»

Das parteiübergreifende Komitee habe es geschafft, «die Schweiz über die Gefahren des institutionellen Abkommens aufzuklären, als die Medien und die meisten Politiker noch gelacht haben», sagt Köppel. Das sei «ein grosser Erfolg.» Mit EU No will Köppel «kämpfen und weiter aufklären, überzeugen», wie er sagt. Vieles deutet darauf hin, dass er dazu wieder das Element der Saal-Tour einsetzt, in die auch SVP-Doyen Christoph Blocher eingebunden ist.

Und der Bundesrat?

Dass Köppel Ständerat werden will, hätten nur wenige gedacht. Eher erwarteten viele, dass er als nächsten Karriereschritt eine Kandidatur für den Bundesrat in Betracht ziehen würde: für Ueli Maurer. «Wir haben in der Partei sehr viele Leute, die sich für diesen Posten eignen», sagt Köppel aber. Für ihn sei entscheidend, «dass wir gegenüber der EU unser Erfolgsmodell, die Unabhängigkeit, bewahren». Köppel: «Dafür ist die Arbeit im Parlament ganz wichtig. Der Gesamt-Bundesrat richtet sich nach dem Parlament.»

Die Zeiten für die SVP änderten sich. Früher habe das Parlament absichtlich SVP-Vertreter in den Bundesrat gewählt, die in der EU-Frage nicht auf Parteilinie gewesen seien. Inzwischen habe die SVP aber «kein Problem mehr» im Bundesrat. «Guy Parmelin und Ueli Maurer sind 100 Prozent auf Parteilinie, auch und gerade in der Europapolitik.» Ein Problem habe die SVP im Parlament. «Dort muss sie stark bleiben, weil sie heute am verlässlichsten einsteht für unsere Staatssäulen: direkte Demokratie, Föderalismus, bewaffnete Neutralität und Unabhängigkeit.»