Ohne Proteine gibt es keine Zellen, kein Leben. Doch wie funktionieren sie eigentlich, kann man das irgendwie sichtbar machen?

Wohl jeder hat in der Schule schon einmal am Mikroskop gesessen und dabei Pantoffeltierchen beim Schwimmen oder auch Zellkerne in einer gefärbten Zwiebelhaut betrachtet. Ein faszinierender Einblick in den Mikrokosmos, den man aber auch noch detaillierter gestalten kann. Denn alles Leben basiert wesentlich auf Proteinen, von denen – wie man mittlerweile weiss – mehr als zwei Drittel nicht etwa allein, sondern gemeinsam in Komplexen agieren.

Die Funktionsweise dieser «Eiweissmaschinen» zu verstehen, ist eine grosse Herausforderung der modernen Biologie – und dank der Kryo-Elektronenmikroskopie ist es dabei in den letzten Jahren zu grossen Fortschritten gekommen. Der Schweizer Jacques Dubochet hat dafür zusammen mit Joachim Frank (Deutschland/USA) und Richard Henderson (Grossbritannien) den diesjährigen Nobelpreis für Chemie erhalten.