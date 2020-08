Wie gefährlich ist die Hisbollah? Bundesrat  liebäugelt mit einem Verbot der Organisation

Der Name heisst übersetzt «Partei Gottes». Friedliche Absichten hegt die «Hisbollah», eine schiitische Organisation aus dem Libanon, aber nicht. Deutschland hat für die Islamisten Ende April ein landesweites Betätigungsverbot verhängt. Das Bundesinnenministerium begründete seinen Entscheid unter anderem dadurch, dass die Hisbollah offen zur gewaltsamen Vernichtung Israels aufrufe und dessen Existenzrecht infrage stelle. Zudem wird sie für zahlreiche Anschläge auf israelische, amerikanische und jüdische Einrichtungen verantwortlich gemacht. Die Hisbollah sitzt in der libanesischen Regierung, verfügt über einen politischen und militärischen Arm und markiert auch in Form von Stiftungen, Kulturvereinen und Moscheen Präsenz.

Jetzt prüft der Bundesrat, die Aktivitäten der Hisbollah auf Schweizer Territorium zu untersagen und sie auf eine Terrorliste zu setzen. In einem Bericht will er auch prüfen, ob die Organisation in der Schweiz Konten besitzt, Gelder sammelt und Kontakte zu islamischen Organisationen in der Schweiz pflegt. Der Bundesrat empfiehlt zwei entsprechende Postulate der Aargauer CVP-Nationalrätin Marianne Binder und ihres Zuger Parteikollegen Gerhard Pfister zur Annahme. «Die als die am besten bewaffnet gehaltene Terrororganisation der Welt stellt nicht nur für Israel, sondern auch für Staaten in Europa eine Gefahr dar», argumentiert der CVP-Präsident.

Hoffnung auf bessere Überwachung

Pfister verspricht sich durch ein Betätigungsverbot eine bessere Überwachung der Hisbollah. Zudem, so der Nationalrat, dürften öffentlich keine Symbole mehr der Organisation gezeigt werden – und deren Vermögen könnten eingefroren werden. Marianne Binder befürchtet derweil, die vom Iran gesponserte Hisbollah könnte ihre Tätigkeiten nach dem Verbot in Deutschland in die Schweiz verlegen. Binder: