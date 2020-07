Wie der Mafia-Clan die Schweiz unterwanderte – und jetzt von der Polizei unterwandert wurde

Sie sind unauffällig, leben seit Jahren in der Schweiz und arbeiten in ganz gewöhnlichen Berufen: So schildert das Bundesamt für Polizei (Fedpol) die Mitglieder der ‘Ndrangheta in der Schweiz. Die Organisation ist zwar verschwiegen. Einen gewissen Einblick aber gibt das Fedpol in einem «Factsheet» aus dem März 2020. Demnach ist die kalabrische ‘Ndrangheta in der Schweiz organisiert wie in Kalabrien selbst, nämlich in sogenannten Locali. Sie haben dieselben Regeln wie in Kalabrien, können Mitglieder aufnehmen oder befördern. Die Locali sind zwar eigenständig, es sei aber eine gewisse Kooperation zwischen ihnen feststellbar, schreibt das Fedpol. Absprachen würden an Hochzeiten oder Festen getroffen. Strategische Entscheide würden nach wie vor in Kalabrien getroffen. Allianzen oder die Macht einzelner Clans in Kalabrien würden sich deshalb auch in der Schweizer ‘Ndrangheta-Struktur widerspiegeln. Weil in den 1960er- und 70er-Jahren oft ganze Familien aus Kalabrien in dieselbe Region in der Schweiz auswanderten, finden sich klar abgrenzbare «Einflussgebiete einzelner Clans». Tätig sind die Locali etwa im Kokainhandel oder in der Geldwäscherei. Auch Lebensmittel werden laut dem Fedpol geschmuggelt und zu überhöhten Preisen an die Restaurants, die zu den Clans gehören, verkauft. Mit Gastrobetrieben werde in eine legale Aktivität investiert und es gebe eine Infrastruktur oder einen unauffälligen Treffpunkt, so das Fedpol

Vermutet worden war schon seit Jahrzehnten, dass die ‘Ndrangheta-Strukturen auf die Schweiz ausgeweitet wurden. Bewiesen wurde es erst, als die sogenannte Frauenfelder Zelle ausgehoben wurde. Diese war schon 1971 gegründet worden. Aber erst nach Hinweisen aus Italien beobachtete die Schweizer Polizei die Gruppe ab 2009, die sich in einem Boccia-Club traf. Schliesslich wurden mehr als ein Dutzend Männer verhaftet. Einige wurden später allerdings in Verfahren freigesprochen.