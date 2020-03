prev next

An einem normalen Tag stehen sich die Menschen hier gegenseitig auf den Füssen. Es ist laut und lebendig. Nach dem Lockdown des Bundesrates und der Schliessung der Grenzen steht aber auch der Flughafen Zürich still. Nur eine einzelne Maschine der Edelweiss-Flotte setzt zur Landung an. Klicken Sie sich durch unsere Galerie.