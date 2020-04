«Wenn Sie das Tessin lieben, dann bleiben Sie zuhause» – Polizei kontrolliert an Ostern jedes Fahrzeug vor dem Gotthardtunnel

Die wichtigen Punkte aus der Medienkonferenz

Der Gotthard-Strassentunnel bleibt an Ostern offen. Die Polizeikorps Uri und Tessin werden bei einem Kontrollplatz in Göschenen den Verkehr in Richtung Tessin triagieren. Dann wird Polizei im Gespräch mit den Autofahrern auf die starke Betroffenheit des Tessins durch das Coronavirus aufmerksam machen.

Alle, die sich nicht auf einer zwingenden Fahrt ins Tessin befinden, empfiehlt die Polizei die Umkehr.

Aufruf der Polizeien Uri und Tessin: «Bleiben Sie zuhause! Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Besuch ins Tessin.»

Damit ist die Medienkonferenz beendet.

14:16 Uhr

Warum sperrt die Polizei nicht den Gotthardtunnel?

Polizeisprecher Planzer: «Nur der Bund kann die Autobahn sperren. Uns als Polizei sind hier die Hände gebunden.»

14:15 Uhr

Autofahrt ins Tessin wird nicht verboten

Thorsten Imhof, Chef der Urner Verkehrspolizei: «Die Polizei will an rund acht Stunden pro Tag das Gespräch mit den Autofahrern suchen. Die Weiterfahrt in Richtung Süden können wir aber den Autofahrern nicht verbieten. Das ist gesetzlich nicht zulässig.»

14:14 Uhr

Thorsten Imhof, Chef der Urner Verkehrspolizei wiederholt: «Alle Fahrzeuge werden auf den Kontrollplatz geleitet. Ausgenommen sind Autos mit Tessiner Kennzeichen, mit italienischen Kennzeichen sowie der Waren- und Berufsverkehr.»

14:13 Uhr

Gusio: "Ja, der Polizei ist bekannt, dass Tessiner im Kanton Uri einkaufen, aber so viele sind es nicht. Wir werden im Tessin auch Kontrollen in Richtung Norden machen".

14:11 Uhr

Imhof: "Die Massnahmen werden sicher bis Ostermontag aufrechterhalten. Gleichzeitig können vier Autos gleichzeitig kontrolliert. Bei Bedarf kann die Polizei noch mehr Polizisten aufbieten."

14:10 Uhr

Imhof: "Der Verkehr in Richtung Süden wird vor dem Nordportal des Gotthardtunnels gestoppt und eine Triage durchgeführt. Unterschieden wird zwischen Warenverkehr, Berufsverkehr sowie Personen aus Italien. Der restliche Verkehr wird in Richtung Kontrollplatz durchgeführt. Dort werden wir die Personen sensibilieren und weisen daraufhin, dass sich die Reise ins Tessin nicht lohnt. Den Entscheid, ob die Reisenden den Worten folgen oder nicht, wird ihnen selbst überlassen."

14:08 Uhr

Hptm Marco Guscio, Kantonspolizei Tessin wiederholt den Appell: "Bleiben Sie zuhause. Kommen Sie nicht ins Tessin. Jetzt nicht". Der Aufruf geht insbesondere an alle Deutschschweizer Besitzer von Ferienwohnungen.

14:07 Uhr

Imhof: "Die Polizeikorps Uri und Tessin führen eine Sensibilisierungskampagne durch." Erneut den Appell: «Bleiben Sie zuhause»

14:06 Uhr

Imhof informiert:

«Der Verkehr ist stark eingebrochen. Er beträgt noch rund 20 Prozent gegenüber Vorjahr.»

14:03 Uhr

