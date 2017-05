Dass die Schweiz von dem Angriff weitgehend verschont wurde, könnte mit der fortgeschrittenen Sensibilisierung zusammenhängen, mutmasste Melani-Leiter Pascal Lamia am Samstag. Es gebe Länder, wo weniger regelmässig über Gefahren informiert werde. Aber auch in der Schweiz könnte noch viel mehr getan werden.

Die Leserinnen und Leser der «Nordwestschweiz» sind übrigens vorbildlich, was das Installieren von Software-Updates anbelangt: In einer Umfrage gaben über 90 Prozent an, ihre Programme regelmässige aufzufrischen. (mwa)