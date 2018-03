Ungeachtet davon wird die Partei das Geldspielgesetz weiterhin unterstützten. In einem Brief an die Kampagnenleitung verweist die BDP-Fraktion darauf, dass die Goal AG sich unter anderem für die AfD in Deutschland und für die FPÖ in Österreich eingesetzt habe – teils bloss über nahestehende Vereine, teils direkt in Wahlkämpfen.

Spitzen wussten von nichts

In der Schweiz kommt das Geldspielgesetz am 10. Juni zur Abstimmung. Seine Absicht: Heimische Anbieter von Spielen sollen die Digitalisierung nutzen können. Gleichzeitig will der Bund die Internetprovider verpflichten, den Zugriff auf ausländische Geldspiel-Seiten zu verhindern. Eine breite Allianz aus Parteien und Verbänden kämpft in seltener Eintracht für das Gesetz. Doch diese droht schon wieder zu zerbröckeln, kaum ist der Abstimmungskampf angelaufen.

Bei beteiligten Parlamentariern hat sich Unmut breitgemacht. Die Goal AG hält sich betont im Hintergrund, im Abstimmungsmaterial und auf der Website der Befürworter tritt sie nicht in Erscheinung. Selbst Spitzenmitglieder des Komitees waren nicht informiert, welche Agentur für die Kampagne verantwortlich ist. Das bestätigt einer der Co-Präsidenten, der Obwaldner CSP-Nationalrat Karl Vogler. «Die Agenturwahl ist eher unglücklich», sagt er. Der Kampagne wäre mit einem weniger exponierten Partner mehr gedient gewesen. Trotzdem betont Vogler: «Es geht letztlich um die Sache. Wir wollen dem Gesetz mit vereinten Kräften zum Durchbruch verhelfen.»

Offen ist, wer fortan noch zu diesen Kräften zählen wird. Denn auch die Sozialdemokraten sind erstaunt über die Wahl der Agentur. Der Berner Nationalrat Corrado Pardini, ebenfalls Co-Präsident des Komitees und bei der SP für das Dossier zuständig, mag sich nicht näher äussern und verweist auf das Generalsekretariat der Partei. Dort heisst es, das Präsidium werde am heutigen Mittwoch entscheiden, ob die SP dem Komitee weiterhin angehören will.

Drei Offerten eingeholt

Wie kam es überhaupt zum Engagement der Goal AG? Spiritus Rector des Ja-Komitees ist Roger Fasnacht. Der Direktor von Swisslos bestätigt Informationen, wonach Offerten bei drei Agenturen eingeholt worden sind. «Die Goal AG ist sehr erfahren und hat uns das beste Angebot unterbreitet.» Den Komitee-Austritt der BDP will Fasnacht nicht kommentieren. Er weist aber darauf hin, dass die Goal AG in der Schweiz neben der SVP verschiedentlich für andere Parteien tätig war. Tatsächlich weibelte die Agentur etwa im Kanton Zürich auch schon für linke Anliegen.

Was die Goal AG selbst zu den Wirren sagt, ist nicht bekannt. Das bei ihr angesiedelte Sekretariat des Ja-Komitees liess eine Anfrage der «Nordwestschweiz» bis Redaktionsschluss unbeantwortet.