Ein Saal voller Jäger. Und alle reiben sich an der letztjährigen Versammlung des Thurgauer Jagdvereins verwundert die Augen. Zwei Jahre lang hatte der zurücktretende Präsident den Kassier des Vereins als seinen Nachfolger aufgebaut. Wie aus dem Nichts stand dieser dann an der Versammlung in Weinfelden aber nicht mehr wie vorgesehen zur Wahl und trat auch als Kassier auf der Stelle zurück.

Das heizte die Gerüchteküche im «Thurgauerhof» an. Dieser Rückzieher in letzter Minute sei die Reaktion auf eine Drohung eines Verbandsmitglieds, hiess es zwischen den Tischreihen. Ein Jäger habe noch eine private Rechnung mit dem angehenden Präsidenten offen. Er habe angekündigt, brisante Informationen zum Nachteil des Kandidaten auszuplaudern und somit öffentlich zu machen, falls dieser tatsächlich zur Wahl antrete.

Die Freundschaft zerbrach nach der Afrikareise

Soweit ist es nicht gekommen. In die Bresche sprang der Vizepräsident, der sich unvorhergesehen zum Vereinspräsidenten wählen liess. Damit kehrte wieder Ruhe ein. Mit seinem Rückzieher konnte der ursprüngliche Präsidiumsanwärter verhindern, dass der Streit öffentlich wurde. Nun zeigen aber Akten des Bezirksgerichts Münchwilen, was sich hinter dieser Posse an der damaligen Versammlung von Jagd Thurgau tatsächlich verbirgt.

Die beiden Thurgauer waren freundschaftlich verbunden. Doch ihre Freundschaft zerbrach nach einer Jagdsafari in Afrika. Solche vermittelte der verhinderte Präsident der Thurgauer Jagdgesellschaft im privaten Rahmen für Teilnehmer aus der Schweiz. Und er zog das Geld dafür ein. Sein Cousin organisierte die Jagden vor Ort in Südafrika. Auf einer «Jagdfarm» konnten die Teilnehmer scharf auf Vierbeiner schiessen.

Rechnung wird zum Gerichtsfall

Einige tausend US-Dollar, je nach Grösse des gebuchten Angebots, kostete die tierische Jagd. Das war auf der entsprechenden Webseite zu entnehmen. Sie ist unterdessen nicht mehr aufrufbar. Dort waren auch typische Fotografien von Jägern zu sehen, die neben den erlegten Tieren fürs Erinnerungsbild posieren.