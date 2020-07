Ferien in der Schweiz macht man entweder am See oder in den Bergen. Wanderschuhe sind deshalb der Verkaufshit schlechthin in Zeiten wie diesen, genauso wie das E-Bike. Zu Besuch bei glücklichen Verkäufern, die gerne mal 90 Stunden die Woche arbeiten, damit sie überhaupt noch hinterher kommen.