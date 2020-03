Wegen Corona-Virus: Wirtschaftsminister Parmelin lädt Sozialpartner zu Krisengipfel ein

(sat) Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung bestätigte am Sonntag auf Anfrage von CH Media einen entsprechenden Bericht der «SonntagsZeitung». Demnach sollen die Einladungen zu dem Krisengipfel am Montag verschickt werden. Er soll bereits in den nächsten Wochen unter der Leitung von Wirtschaftsminister Parmelin stattfinden. «Alle Seiten sollen dort ihre Sorgen einbringen können», wird Parmelins Sprecher Urs Widmer von der «SoZ» zitiert. Eingeladen seien neben den Kantonen, dem Arbeitgeberverband, Economiesuisse und den Gewerkschaften auch grosse betroffene Branchenverbände wie Gastrosuisse.

Die Gewerkschaften verlangen angesichts der sich abzeichnenden Probleme der Wirtschaft aufgrund des Corona-Virus ein eigentliches Konjunkturprogramm. Denn Befürchtungen stehen im Raum, dass sich die Epidemie in einer erneuten Erstarkung des Frankens niederschlagen könnte. Wirtschaftsverbände wiederum befürchten Einbussen bei Firmen wegen Krankheitsabwesenheiten und Engpässen weil Zulieferer nicht mehr produzieren könnten.