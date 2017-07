Import von Grundnahrungsmitteln

Und obwohl die hiesigen Bauern fleissig Kartoffeln und Getreide anbauen, importiert die Schweiz grosse Mengen von Grundnahrungsmitteln: 2016 führten die Schweizer gemäss Zollverwaltung 119 166 Tonnen Backwaren, 104 284 Tonnen Kartoffeln und 21 451 Tonnen Äpfel, Birnen und Quitten ein.

Gleichzeitig hat sich das Essverhalten in den letzten Jahrzehnten stark verändert. So gibt es nicht nur eine viel grössere Auswahl an Lebensmitteln, die meisten stehen in den Läden verpackt im Kühlregal. Die Auswahl an Früchten und Gemüse hängt nicht mehr von der Saison ab, das Joghurt wählt man nach der Kalorienzahl, und dank Fertiggerichten braucht man heute nicht mal mehr eine Küche zum Kochen – die Mikrowelle reicht.