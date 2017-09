Was soll man mit einem Täter anstellen, der vier Menschen die Kehlen durchschnitt? Wie soll man mit jemandem umgehen, der sich an einem 13-Jährigen verging, während dessen Mutter in der Hoffnung, ihn zu retten, vom Bancomaten Geld abhob? Was soll einem Killer blühen, der nach der Tat das Messer in Weihnachtspapier einwickelte und es seelenruhig entsorgte? Schon vor dem verhängnisvollen 21. Dezember 2015 forderten brutale Mörder die Schweiz heraus. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Rupperswiler Killer Thomas N. und den Mördern Daniel H., Claude D. und Fabrice A. Sie alle waren vor ihren Taten bereits straffällig geworden. Thomas N. tötete aus heiterem Himmel, war zuvor aber nie aufgefallen. Jeder hat eine zweite Chance verdient, heisst es. Gilt das auch für Thomas N.?