In einer Zeit der schnellen Veränderungen können die Gemeinden die Rolle des ruhenden Pols, die sie lange hatten, nicht mehr spielen. Die Wohngemeinden seien «weniger stark Dreh- und Angelpunkt des Lebens» als früher, sagt Politologin Cloé Jans, Autorin der GfS-Studie. «Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren mobiler geworden, weil sie weniger verwurzelt ist.»

Ähnliche Feststellungen macht auch Sibylle Lichtensteiger, die Leiterin des Stapferhauses Lenzburg. Sie traf mit der Ausstellung «Heimat, eine Grenzerfahrung» den Nerv der Zeit. Die Ausstellung, die noch bis März 2018 läuft, zog bisher über 50 000 Menschen an. Lichtensteiger sagt, die Geburts- oder Wohngemeinde verliere an Bedeutung, «weil man den Ort oft wechselt, in dem man lebt und arbeitet». Sie spricht davon, dass es ein Bedürfnis gebe, über das Thema Heimat nachzudenken. Das Stapferhaus befragte im Vorfeld der Ausstellung 1000 Menschen dazu. 95 Prozent bezeichneten Menschen – vor allem die Familie – als Heimat. Bei 94 Prozent waren es Landschaften, die Heimatgefühle auslösten: Berge, Seen und Wälder. «Wer Schweiz sagt, denkt vor allem an die Landschaft, in die er hineingeboren wurde», sagt Lichtensteiger.

Die Willensnation

Das Revival der Schweiz hat stark damit zu tun, dass das Land mit seinen gut funktionierenden Institutionen Garantin von Beständigkeit ist. In einer Zeit schneller globaler Veränderungen hat das die Langweiligkeit verloren. Beständigkeit gilt wieder etwas. «Die Bevölkerung hat realisiert, dass die Schweiz alle Krisen einigermassen glimpflich überstand», sagt StudienAutorin Jans. «Das trägt dazu bei, dass sie das Land als Erfolgsmodell sieht. Das schafft Identität.» Unter dem nationalen Dach fänden unterschiedlichste Identitäten zusammen. «Die Schweiz stiftet als Land sehr starke Identität», sagt Jans. «Das liegt auch daran, dass sie eine Willensnation ist.»

Das Europa-Barometer zeigt, dass die Eidgenossenschaft für ein gutes Schulsystem steht, für Sicherheit, Friede und Neutralität. Besonders stolz sind die Befragten auf die politischen Institutionen des Landes. Über allem thront die Bundesverfassung. 95 Prozent der Befragten geben an, stolz auf sie zu sein. Unabhängig- keit, Zusammenleben, Neutralität und Föderalismus schaffen es ebenfalls auf über 80 Prozent .

Die Bundesverfassung sei «ein Leuchtturm der Helvetizität», sagt Studien-Autorin Jans. «Sie steht über dem manchmal schmutzigen Tagesgeschäft der Politik, ist ein sehr starkes Sinnbild für die Institutionen.» Die Bundesverfassung wird auch an der Ausstellung «Heimat» thematisiert. Sie werde immer wieder genannt, obwohl niemand sie wirklich kenne, sagt Lichtensteiger. Sie glaubt, dass man sie mit dem Rechtssystem gleichsetze, auf das man stolz sei. «Wer die Präambel der Bundesverfassung liest, muss sagen: Das ist eine wahnsinnig schöne Präambel.»

Dass die direkte Demokratie die Schweiz zu einem Pol der Stabilität macht, hält indirekt auch der Bericht «Der globale Zustand der Demokratie« fest. Darin hat das Internationale Institut zur Förderung von Demokratie (IDEA) in Stockholm die Entwicklung der Demokratie zwischen 1975 und 2015 untersucht. Die Schweiz zeige, dass repräsentative und direkte Demokratie sich gut unterstützten. Damit versuchten nun auch Parteien in anderen Staaten, das Vertrauen der Bürger zu gewinnen, heisst es im Bericht.

Für Lichtensteiger erinnert die Situation von heute an die Industrialisierung. «Die tiefgreifende Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse führten damals zu einem Gefühl der Entfremdung», sagt sie. «Es kam zu einer Verklärung der Heimat. Sie wurde emotionalisiert und idealisiert.» Heute geschehe etwas Ähnliches. «Die Schweiz steht mit ihrer Natur und den Bergen als Symbol für Stabilität und Geborgenheit.»

Die Berge als Konsens

Das Land und seine Berge sind aber längst nicht mehr ein rein bürgerliches Identitätskonzept. «Swissness war früher ein klassischer rechtsbürgerlicher Trend», sagt Jans. Inzwischen sei der Stolz über die Schweiz «auch in linken Kreisen spürbar». Was die Berge als Symbol von Heimat und Identität betrifft, herrscht einhelliger Konsens. Links wie rechts, jung wie alt, Stadt wie Land dächten so, sagt Lichtensteiger. «Das hat mit einer kollektiven Identität zu tun.»

Dieses Erfolgsmodell ist kein Selbstläufer. Bedroht wird es nicht nur von aussen, etwa durch die Probleme mit der EU. Bedroht wird es auch von innen. Zumindest sehen das die Schweizer immer deutlicher so. In ihren Augen ist es die Polarisierung, welche die Identität des Landes am ernsthaftesten in Gefahr bringen könnte. Noch 2010 sahen nur 45 Prozent die Polarisierung als Gefahr an. Inzwischen ist dieser Wert auf 79 Prozent hochgeschnellt.