Grabenkämpfe zwischen den Polparteien prägten die laufende Legislatur, begründete die CVP diese Positionierung in der Mitteilung zu ihrem Dreikönigs-Mediengespräch am Freitag in Bern. Zwei von drei grosse Reformen seien gescheitert.

Das Rahmenabkommen mit der EU sieht die CVP als Chance für die langfristige Sicherung des bilateralen Weges. Den Lohnschutz will sie aber nicht preisgeben. Ebenso wenig soll die Souveränität der Schweiz dem Rahmenabkommen geopfert werden.

In der Gesundheitspolitik hat die CVP ihre Kostenbremse-Initiative im Köcher. Sie will in der Verfassung verankern, dass der Bund Massnahmen einleiten muss, sobald die Krankenkassenprämien überproportional steigen. Die Unterschriftensammlung läuft bis im April 2020. Eine Initiative zu den Prämien hat indes auch die SP angekündigt.

Sitzgewinne angepeilt

Das Ziel für die eidgenössischen Wahlen im Oktober und den kantonalen Wahlen im laufenden Jahr ist laut der Mitteilung, die Sitzgewinne in kantonalen Wahlen der zweiten Hälfte von 2018 zu bestätigen. Auch in den Kantonen will die CVP zulegen.

Seit den eidgenössischen Wahlen 2015 hat die CVP gemäss einer Zählung der Agentur Keystone-SDA in den Kantonen, die seither gewählt haben, Mandate verloren. Sie hält derzeit 421 Parlamentssitze, 29 weniger als Ende 2015. Nicht mitgezählt wird Appenzell Innerrhoden, wo die Parteizugehörigkeit keine Rolle spielt.

In den nationalen Wahlen von 2015 büsste die CVP 0,7 Prozentpunkte an Wähleranteil ein und landete bei 11,6 Prozent.