So kann es nicht weitergehen, findet der Bundesrat: Frauen sind in der Schweiz knapp in der Mehrheit, im Bundesparlament aber sitzen nur zu einem Drittel weibliche Abgeordnete. Am 20. Oktober bestimmen die Stimmbürger, wer in der Schweiz künftig das Sagen hat. Und das hängt wesentlich davon ab, welche Kandidaten überhaupt ins Rennen steigen; wie viele Frauen sich also um die 200 Sitze im Nationalrat und die 46 Sitze im Ständerat bewerben. Mehr Kandidatinnen bedeuten höhere Chancen für Frauen – auf diese Prämisse setzt der Bundesrat. «Bei den Wahlen besteht ein offensichtlicher Nachholbedarf, bis das Ziel einer ausgeglichenen Repräsentation der Geschlechter erreicht ist.» Das konstatiert die Landesregierung in ihrem Kreisschreiben an die Kantonsregierungen, das den Startschuss für die Wahlen markiert. Man erlaube sich deshalb, auf dieses Manko hinzuweisen. Es ist Sache der Kantone, die Wahlen in ihrem Gebiet zu managen. Der Bundesrat bittet sie nicht nur, die Parteien auf einen Leitfaden mit Massnahmen zur Frauenförderung hinzuweisen. Sondern auch, «die Wahlberechtigten auf das allfällige Missverhältnis in der Repräsentation von Frauen und Männern aufmerksam zu machen». Tatsächlich verfügen die Kantone über das wohl wirkungsvollste Instrument für einen solchen Hinweis – über das einzige, mit dem sämtliche Stimmbürger erreicht werden können: die Wahlunterlagen. Mehr als 5,4 Millionen Personen erhalten die Couverts.

Aufgabe der Parteien Doch bei den Kantonsregierungen stösst die bundesrätliche Bitte auf gemischte Reaktionen. Einige thematisieren die Untervertretung der Frauen offensiv, andere begnügen sich mit einem knappen Hinweis oder foutieren sich schlicht darum. Einen Mittelweg wählt etwa der Kanton Solothurn. Der Regierungsrat publizierte soeben die «Einberufung der Stimmberechtigten» im kantonalen Amtsblatt. Bei der Vertretung der Frauen im Parlament bestehe «nach wie vor ein Defizit», schreibt er darin. Es bestünden verschiedene Möglichkeiten, um ein ausgewogeneres Verhältnis zu erreichen: Man könne Nationalratslisten paritätisch gestalten oder Frauen gezielt vorkumulieren, schlägt die Kantonsregierung beispielsweise vor. Ähnlich wie Solothurn handhaben es andere Kantone, wobei einzelne noch zusätzliche Efforts leisten. Man werde die Parteienvertreter an einer Veranstaltung auf die Unterrepräsentation der Frauen hinweisen, erklärt Anina Sax, Leiterin Wahlen und Abstimmungen im Kanton Aargau. Derweil versteht es der Kanton Graubünden als Daueraufgabe, mehr Frauen für die Politik zu begeistern. Die Stabstelle für Chancengleichheit organisiert unter anderem ein Mädchenparlament und versucht mittels einer Kampagne, den Frauenanteil in kantonalen Kommissionen zu erhöhen. «Die Schlüsselrolle bei der Frauenförderung in der Politik allgemein und bei den Nationalratswahlen im Speziellen kommt allerdings den Parteien zu», betont Walter Frizzoni von der Bündner Standeskanzlei.

Parlamentswahlen: Wer was zu sagen hat Die Ständeratswahlen sind nach kantonalem Recht geregelt, die Nationalratswahlen nach Bundesrecht. Doch auch bei der Bestellung des Nationalrats haben die Kantone ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Es ist nämlich ihre Aufgabe, die Regeln des Bundes umzusetzen, ihre Gemeinden zu instruieren, den Ablauf der Nationalratswahlen zu planen und die nötigen Kontrollen durchzuführen. Entsprechende Instruktionen teilt der Bundesrat via Kreisschreiben den Kantonen mit.