Über 500 Motionen, Postulate, Interpellationen und Fragen haben die National- und Ständeräte in der Herbstsession eingereiht, die heute endet. Nicht alle davon beschäftigen sich mit grossen Themen. Manche kümmern sich auch um Kleinigkeiten, regen zum Schmunzeln an. Eine –willkürliche – Auswahl an eher kuriosen Vorstössen.