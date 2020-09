Von Deals und Retourkutschen, Pestiziden und erbosten Politikern – und der Frage: Geht die Strategie von Bauernpräsident Ritter auf?

Der Antrag dafür sei erst während der Sitzung von linker Seite gekommen, heisst es aus der Kommission. Die «Bauernzeitung» schrieb in einem polemischen Bericht von einer «Überrumpelungsaktion» der SP-Ständeräte Christian Levrat und Roberto Zanetti – und berichtete trotz Kommissionsgeheimnis detailliert über das Abstimmungsverhalten aller Mitglieder.

Aber dann geschah etwas, was Bauernpräsident Ritter dem Vernehmen nach verärgerte: Die Wirtschaftskommission des Ständerats entschied, mit dem inoffiziellen Gegenvorschlag auch das Problem der Überdüngung anzugehen. Konkret packte sie Reduktionsziele für Stickstoff- und Phosphorverluste in die parlamentarische Initiative hinein.

Die Wirtschaftskommission des Ständerats hat jedoch eine Art inoffiziellen Gegenvorschlag erarbeitet, um den Pestizideinsatz zu verringern. Die Unterstützung dafür ist breit – teils aus Sorge um die Umwelt, teils auch, um im Abstimmungskampf gegen die Initiativen etwas in der Hand zu haben. Auch der Bauernverband steht dahinter.

Doch alles der Reihe nach. Der Hintergrund ist kompliziert: Da ist zum einen die neue Agrarpolitik 22+, mit der der Bundesrat die Landwirtschaft ökologischer machen will. Zum anderen sind da zwei Volksinitiativen, die den Einsatz von Pestiziden verringern oder ganz verbieten wollen. Der Mehrheit des Parlaments gehen die Initiativen zu weit.

Von wegen trockener Politik: Es geht emotional zu und her, auf allen Ebenen, auf allen Seiten. Manch ein Bürger macht sich Sorgen, weil im Mittelland das Trinkwasser von einer Million Menschen mit dem Pestizid Chlorothalonil belastet ist, manch ein Bauer fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, und manch ein Politiker ärgert sich über Deals der Gegenseite.

Damit fielen diese als Drohkulisse weg. Kritiker sehen die Sistierung daher als Teil einer ausgefuchsten Strategie des Bauernverbands, um allzu strenge ökologische Vorgaben zu verhindern. Ritter bestreitet dies: «Diese Kritik weisen wir in aller Form zurück.»

Zudem habe die Kommission bereits vor den Sommerferien diskutiert, ob sie diese in ihren inoffiziellen Gegenvorschlag integrieren wolle. Damals entschied sich die Mehrheit dagegen. «Aber jetzt ist die Ausgangslage eine andere, da die Arbeit nicht mehr parallel zur Agrarpolitik 22+ verläuft», sagt SP-Ständerat Zanetti.

Das verärgerte wiederum den Solothurner Zanetti: Die Indiskretionen seien nicht nur eine unanständige Spielregelverletzung, sondern ein klarer Bruch des Parlamentsgesetzes, «das ist skandalös», sagt er. «Und von einer Überrumpelungsaktion kann keine Rede sein.» Die Ergänzungen, die er erfolgreich einbrachte, stammten aus der AP22+ des Bundesrats und lägen seit Mitte Februar 2020 vor, betont er, sie seien den Ständeräten also schon länger bekannt.

Gab es deswegen eine Retourkutsche? CVP-Ständerat Peter Hegglin vermutet, dass die Linke wegen der Sistierung der AP22+ die Reduktionsziele zu Phosphor und Stickstoff ins Päckli nahm: «Ich hatte den Eindruck, dass dies eine Retourkutsche ist.» Der Zuger hatte in der Kommission als einziger dagegen gestimmt. Eine solche Haurückübung sei nicht seriös, sagt er: «Das Ganze ist zu wenig fundiert und basiert auf falschen Zahlen.» Zudem sei der Vorschlag nicht in dieser Version in der Vernehmlassung gewesen.

Ein Umstand, auf den auch Ritter hinweist. «Dies ist auf Grund der Tragweite des Entscheides nicht korrekt», findet er. Der Absenkpfad für Phosphor- und Stickstoffverluste, so wie er nun auf dem Tisch liegt, «hätte enorme Auswirkungen auf unsere gesamte Tierhaltung», mahnt er.

«Die Selbstversorgung mit Lebensmitteln würde deutlich zurück gehen.» Ritter räumt ein, man sei vom Entscheid überrascht worden und habe der Kommission «die Hintergrundinformationen zu diesem Absenkpfad» nicht zugestellt.

«Der Druck wird immer grösser»

Am Montag wird sich zeigen, ob der Bauernverband das Ruder herumreissen kann: Der Ständerat berät über die Pestizidinitiativen und den inoffiziellen Gegenvorschlag. Dieser wäre «ein echter Fortschritt», sagt die Grüne Adèle Thorens. Der Verband der Wasserversorger hofft ebenso wie Umweltschutzverbände, dass der Ständerat den Absenkpfad für Stickstoff und Phosphor im Gesetz verankert.

«Es wäre erfreulich, denn dieses Problem muss man dringend anpacken», sagt Marcel Liner von Pro Natura. Er wäre aber nicht erstaunt, wenn der Bauernverband erneut als Sieger vom Platz ginge – auch dank massivem Druck auf die bürgerlichen Politiker. Liner sagt: «Kurzfristig mag er gewinnen, aber längerfristig sieht es anders aus. Der Druck wird immer grösser.»

Selbst das Bundesamt für Landwirtschaft schreibt: Die Produktion liege «in gewissen Regionen über dem ökologisch tragbaren Niveau». Der Bundesrat will mit der Agrarpolitik 22+ die Landwirtschaft ein Stück ökologischer machen – auch als Reaktion auf die Pestizidinitiativen. Der Bauernverband bekämpft die Vorlage vehement. Er stört sich unter anderem daran, dass der Selbstversorgungsgrad sinken würde.