N wie Naturjutz

Naturjuuz oder Naturjodel ist die Urform des Schweizer Jodels. Sie wurde von den Bergbauern in der Innerschweiz, im Appenzellerland, Toggenburg und im Berner Oberland begründet und geprägt. Der Naturjodel war also stark regional geprägt. Der Eidg. Jodlerverband wollte ihn Anfang des 19. Jahrhunderts fördern und als nationale Gattung etablieren, erreichte aber genau das Gegenteil. Das Jodellied verdrängte den Naturjutz.

O wie Oesterreich

Die Förderung des Schweizer Jodels war gleichzeitig eine Abwehr gegen den Kunstjodel aus Österreich. Der Jodel galt auch bei uns bis ins 20. Jahrhundert als typische Tirolerei und das Tirolerjodellied erfreute sich auch bei uns grosser Popularität. In den Kreisen um den Eidg. Jodlerverband war diese Form des Salon- und Kunstjodels aber verpönt und galt als unschweizerisch. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass der Jodel aus Österreich unseren Jodel stark beeinflusst hat.

P wie Pygmäen

Gejodelt wird nicht nur in den Alpenländern. Eigentlich in der ganzen Welt. In der Countrymusik der USA und Australien war er sehr populär. Jodelartige Kommunikationsformen existieren zudem bei den Eskimos, im Kaukasus, in Melanesien, in Palästina, China, Thailand und Kambodscha, Spanien (alalá), in Sápmi (Lappland) (joik), in Schweden (kulning), Polen, Slowakei, Rumänien, Georgien (krimanchuli) und Bulgarien. Die Pygmäen im zentralafrikanischen Regenwald haben eine besonders hochstehende Form des Jodels entwickelt.

Q wie Quetschbalken

Quetschbalken ist der etwas abwertend gemeinte Name für das Akkordeon. In der Schweizer Volksmusik ist er aber äusserst beliebt. Im Wettbewerb am Jodlerfest wurde lange nur das Akkordeon und das Schwyzerörgeli als Begleitinstrumente akzeptiert. Das hat sich am Jodlerfest in Chur vor drei Jahren zum ersten Mal geändert.

R wie Reglement

Der Eidg. Jodlerverband hat den Verbands-Jodel stark reglementiert. Zunächst, um dem Schweizer Jodel eine stärkere Prägung zu geben. Aber auch, um im Wettbewerb am Jodlerfest Kategorien und Kriterien zu schaffen. Das Reglement hat gleichzeitig zu einer Erstarrung geführt. Der Jodel hat sich deshalb lange nicht weiterentwickelt. Erst jetzt ist das Reglement etwas aufgeweicht worden (siehe Q).

S wie Stadt

Das Jodeln ist eine Sache der Bergler. Dort ist es entstanden, dort ist es heute immer noch gelebte Tradition. Die Entwicklung des Jodels und der Schweizer Volksmusik zur identitätsstiftenden Nationalmusik ist aber von Städtern vorangetrieben worden. Heute haben die Jodlerclubs in den urbanen Zentren zum Teil akute Nachwuchsprobleme. Es tut sich ein Graben zwischen Stadt und Land, resp. Stadt und Berggebieten auf.

T wie Talerschwingen

Talerschwingen kommt aus der Ostschweiz. Der schwingende Taler liefert im Appenzellerland und Toggenburg den Bordun, den immergleichen Halteton, zum Naturjodel.

U wie Ursprung

Der Jodel geht auf den Rufgesang der Hirten zurück. Sie entwickelten Techniken, um weite Distanzen zu überbrücken. Ähnliches gibt es in allen gebirgigen und unwegsamen Regionen der Welt. In den Alpen wurde von Alp zu Alp kommuniziert oder mit Juchzern oder Jodlern das Vieh angelockt.

V wie Verband

Der Eidgenössische Jodlerverband wurde am 8. Mai 1910 in Bern gegründet. Seine oberste Aufgabe ist die Bewahrung und Förderung des Jodelgesangs, Alphornblasens und Fahnenschwingens. Aktuelle Präsidentin ist die Bündnerin Karin Niederberger. Der Eidg. Jodlerverband hat aktuell 20000 aktive Mitglieder.

W wie Wettbewerb

Zu den Vorträgen am Eidg. Jodlerfest sind nur Formationen zugelassen, die sich beim regionalen Unterverband qualifiziert haben. Aufgetreten wird als Einzeljodler, im Duett, Trio, Quartett oder als Jodelgruppe. Neu ist der freie Vortrag. Die Vorträge werden vierstufig benotet: ungenügend, befriedigend, gut oder sehr gut. Beurteilt wird nach Tongebung und Aussprache; nach Rhythmik und Dynamik; nach harmonischer Reinheit und nach dem Gesamteindruck. Der Wettbewerb ist umstritten. Die Mitglieder haben sich vor einigen Jahren aber deutlich für die Beibehaltung des Wettbewerbs ausgesprochen.

X wie «Xang isch Xung»

«Xang isch Xung», sang schon Polo Hofer. Was für den Berner Mundart-Pop gilt, gilt bestimmt auch für aktiven Jodler und Jodlerinnen in Brig.

Y wie Yodel

Yodel ist der amerikanische Jodel, den deutschsprachige Auswanderer in die USA brachten. Er wird vor allem in der Country-Musik praktiziert und war in den späten 20er-Jahren und 30er Jahren besonders populär. Wichtigster Vertreter ist Jimmie Rodgers (1997 – 1933), der «Vater der Country-Musik».

Z wie Zäuerli

Zäuerli ist die Ausserrhoder Version des Naturjodels. In Appenzell Innerhoden heisst er Ruggusserli. Das Zäuerli wird ganz langsam gesungen. Das Rugguserli ist eine Nuance schneller, die Melodiebewegung etwas grösser.