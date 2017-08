«Ich heise Lars und vahre mit meinem Fatar nach Bern.» – Sätze wie diesen liest man in so manchem Aufsatzheft – und das ganz ohne Rotstift-Korrektur des Lehrers. In vielen Schweizer wie auch deutschen Schulen dürfen Primarschüler so schreiben, wie sie sprechen. «Schreiben nach Gehör» heisst das Konzept. Die Methode wird nun scharf kritisiert.

In Deutschland warnt der Sprachwissenschaftler Wolfgang Steinig davor, die Lernmethode zu lange anzuwenden. Es gebe einen Zusammenhang zwischen dem «Schreiben nach Gehör» und Schwächen in den Lese- und Schreibfähigkeiten der Schüler, liess er sich im Deutschlandfunk zitieren. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Schulministerin nun gar bekannt gegeben, die Methode prüfen zu lassen und im Zweifel aus den Klassenzimmer zu verbannen.

Eine Verbannung der Lernmethode hierzulande wünscht sich auch SVP-Bildungspolitikerin Verena Herzog. Sie hält «gar nichts» vom «Schreiben nach Gehör»: «Sich zuerst Fehler anzugewöhnen, die nachher mit grossem Aufwand wieder ausgebügelt werden müssen, ist doch völlig ineffizient.» Besonders für Migrantenkinder sei das ein zusätzliches Erschwernis.