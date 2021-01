Vier weitere Länder landen auf der BAG-Quarantäneliste

(mg) Die Niederlande, Dänemark, Panama und Tschechien figurieren ab Freitag in einer Woche auf der BAG-Quarantäneliste. Davon gestrichen werden dagegen Belize und die Region Friaul-Julisch Venetien in Italien. Reiserückkehrer aus einem als Risikogebiet eingestuftem Ort müssen sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Die Risikogebiete definieren sich dadurch, dass die Inzidenz an Coronaerkrankten eines Landes um mindestens 60 höher ist als die Inzidenz der Schweiz.

Weiterhin auf der Liste befinden sich Andorra, Georgien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Montenegro, San Marino, Schweden, Serbien, Slowenien,

Südafrika, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika. Ebenfalls auf der Liste befinden sich weiterhin das Bundesland Sachsen in Deutschland und die Region Venetien in Italien. Die neue Liste gilt ab dem 15. Januar.