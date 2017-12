Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern über Twitter mitteilte. Auch andernorts waren Autofahrerinnen und Autofahrer gefordert. So stiessen etwa im Kanton Thurgau am Freitagabend auf schneebedeckten Strassen in mehreren Unfällen Fahrzeuge zusammen.

Meist blieb es bei Blechschaden, einzig ein Unfall zwischen Frauenfeld und Matzingen forderte eine Verletzte. Ein 18-Jähriger war in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto einer 47-Jährigen zusammengestossen. Sie wurde gemäss Angaben der Kantonspolizei Thurgau mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Lage ist "prekär"

Die Polizeien rufen die Automobilisten zu angepasstem Fahren und zu Vorsicht auf. Brüskes Beschleunigen und Bremsen sowie zu schnelles Fahren sei gefährlich. Zudem müssten bei schneebedeckten Strassen längere Fahrzeiten eingeplant werden.

Der Wetterdienst Meteonews nennt die Strassenverhältnisse "teilweise prekär" und warnt vor der Glätte. Seit Freitagabend seien im Flachland verbreitet zwischen zwei und zehn Zentimeter Neuschnee gefallen, in den Bergen bis zu 30 Zentimeter. Gefährlich sind die Strassen aber vor allem, weil die Temperaturen in der Nacht vielerorts unter den Gefrierpunkt sanken.