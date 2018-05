In einer ersten Schätzung geht der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) von Elementarschäden, also Schäden an Hausrat und Geschäftsinventar, von 4 bis 5 Millionen Franken aus. Nicht enthalten in dieser Schätzung sind etwa Schäden an Autos, Betriebsunterbrüche und Gebäudeschäden, wie eine SVV-Sprecherin auf Anfrage gegenüber der Nachrichtenagentur SDA mitteilte.