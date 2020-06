Vereine sehen Nachteile für Frauen in Medienbranche in Coronakrise

(dpa/rwa) «Die Corona-Krise wirft Frauen weltweit zurück in Sachen Gleichberechtigung – auch in den Medienberufen. Während Männer Karriere machen, übernehmen Frauen oftmals zuhause die Care-Arbeit», teilte der Verein Medienfrauen Schweiz am Freitag mit.

Zugleich richtete er gemeinsam mit weiteren Vereinen aus Deutschland und Österreich einen Appell an Medienhäuser und Politiker. Zu den Forderungen zählen unter anderem: 50 Prozent Frauen auf allen Führungsebenen in den Redaktionen und Medienhäusern. Im Bereich Leitartikel, Kolumnen und Kommentare sollte es demnach auch ein solches Gleichgewicht geben - und gleicher Lohn für gleiche Arbeit.