Das Stimmvolk hat im Februar die Unternehmenssteuerreform III wuchtig abgelehnt. Die Neuauflage – genannt Steuervorlage 17 – muss gelingen, und das möglich rasch. Die Zeichen mehren sich, dass die Steuerreform mit einer sozialen Massnahme mehrheitsfähig gemacht werden soll.

Als Vorbild dient die Waadt: Dort haben die Stimmberechtigen die kantonale Umsetzung der Reform mit 87 Prozent angenommen. Nebst einer Senkung der Unternehmenssteuern von 23 auf 13,8 Prozent enthielt die Vorlage auch höhere Prämienverbilligungen und Kinderzulagen.

Von diesem Erfolg zeigen sich verschiedene Akteure inspiriert. Die Abstimmungssiegerin SP fordert höhere Familienzulagen. Finanzminister Ueli Maurer deutete an einer Veranstaltung in diesem Punkt Kompromissbereitschaft an. Und im «SonntagsBlick» doppelte der Zuger SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler nach. Mit einer Erhöhung der Kinderzulagen sollen die Linken ins Boot geholt werden.