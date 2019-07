Ursula von der Leyen hat es geschafft: Die deutsche Verteidigungsministerin ist die neue EU-Kommissionspräsidentin. Es wurde gestern Abend zwar knapp für sie, doch am Ende machte sie 383 Stimmen - genug, um die erste Frau an der Spitze der Europäischen Union zu werden.

Auch in der Schweiz wurde die Wahl in Strassburg mit grossem Interesse verfolgt. Schliesslich hat sich das Ringen um ein Rahmenabkommen in den letzten Monaten immer weiter zugespitzt. Es gibt dort weiterhin Klärungsbedarf, bei den staatlichen Beihilfen, der Unionsbürgerrichtlinie und vor allem beim Lohnschutz. Im Juni erreichte der Konflikt eine neue Eskalationsstufe. Damals verlängerte die EU die Börsenäquivalenz nicht.

Just in dieser verzwickten Lage kommt es nun an der Spitze der Europäischen Union zu einem Führungswechsel. Voraussichtlich Anfang November wird von der Leyen den Luxemburger Jean-Claude Juncker an der Spitze der Kommission ablösen.

Mehr Zeit für die Schweiz

Doch was heisst das jetzt für die Schweiz? Dazu gibt es wohl fast so viele Meinungen, wie es Aussenpolitiker gibt. Doch grundsätzlich geben sie sich meist verhalten optimistisch. Elisabeth Schneider-Schneiter, die Präsidentin der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK), verspricht sich vor allem einen Zeitgewinn für die Schweiz. «Von der Leyen muss sich zuerst einarbeiten, das Schweiz-Dossier kennt sie nicht. Und es hat für sie wohl auch keine Priorität, sie hat es etwa in ihrer Rede vor dem EU-Parlament mit keiner Silbe erwähnt», sagt die CVP-Nationalrätin.