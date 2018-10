Der Kanton Uri war auf bestem Wege, seinen ersten Bundesrat zu erhalten. 1891 schien die Wahl des Urner Landammanns Gustav Muheim reine Formsache. Das Ganze hatte aber einen Haken: Muheim selbst wollte nicht. «So steht also fest, dass ich Bundesrat werden könnte, wenn ich wollte», schrieb er an seine Frau. «Aber ich will nicht, um keinen Preis und unter keinen Umständen.»

Das war 1989 bei Franz Steinegger anders. Er galt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Elisabeth Kopp, die zurücktreten musste. Er wollte Bundesrat werden, doch die FDP-Fraktion nominierte Kaspar Villiger. Dieser wurde mit 124 Stimmen gewählt. Steinegger erhielt 35 Stimmen. 2003 galt Steinegger als natürlicher Villiger-Nachfolger, schaffte die Nomination in der Fraktion aber nicht. Gewählt wurde Hans-Rudolf Merz.