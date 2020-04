Unteroffiziere erhalten neu Gutschriften für zivile Ausbildungen

(gb.) Bisher waren die Gutschriften für zivile Ausbildungen nur Offizieren und höheren Unteroffizieren vorenthalten. Am Mittwoch hat der Bundesrat aber beschlossen, die Gutschriften auch Unteroffizieren zu gewähren, wie es in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements (VBS) heisst. Die Neuerung tritt am 1. Mai in Kraft.

Zudem müssen die Ausbildungen, für welche es die Gutschriften gibt, nicht mehr zwingend zu einem kantonal oder eidgenössisch anerkannten Abschluss führen. Diese Erfordernis habe den Bezug der Ausbildungsgutschriften in der Praxis bisher erheblich eingeschränkt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Änderungen gehen auf die Revision des Militärgesetzes zurück, welchem das Parlament im Herbst 2019 zugestimmt hatte. Ziel des Bundesrates ist, die Attraktivität der militärischen Kaderlaufbahn zu erhöhen.