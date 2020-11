Unternehmen dürfen hoffen: Härtefallregelung kommt am 1. Dezember

(rwa) Ursprünglich sollten die neuen Hilfen im Rahmen der sogenannten Härtefallregelung erst Anfang Februar fliessen, woraufhin es von allen Seiten Kritik hagelte. Nun macht die Landesregierung vorwärts. Am Mittwoch hat sie die entsprechende Verordnung in die Vernehmlassung verabschiedet, wie es in einer Mitteilung des Finanzdepartements (EFD) heisst.

Aufgrund der Dauer der Pandemie und des Anstiegs der Coronafälle nehme die Gefahr von Härtefällen zu, argumentiert der Bundesrat. Mit der neuen Härtefallregelung soll besonders stark betroffenen Unternehmen finanziell geholfen werden. Eine Firma gilt demnach als Härtefall, wenn ihr Jahresumsatz unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts liegt. Bund und Kantone sollen sich je zur Hälfte an der Finanzierung beteiligen. Der Beitrag des Bundes hat der Bundesrat auf maximal 200 Millionen Franken festgelegt. Dies ergebe sich aus der Hochrechnung von ersten Bedarfsmeldungen einzelner Kantone, schreibt das EFD.

Die konkrete Ausgestaltung der Härtefallhilfen liegt in der Zuständigkeit der Kantone. Es stehe ihnen frei, in ihren Regelungen Bürgschaften, Garantien, Darlehen und A-fonds-perdu-Beiträge vorzusehen, betont der Bundesrat. Allerdings dürfen sie pro Unternehmen maximal 25 Prozent des letztjährigen Umsatzes, höchstens aber 10 Millionen betragen. Bei A-fonds-perdu-Beiträge sind es maximal 10 Prozent des Umsatzes oder 500'000 Franken.