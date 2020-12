Unsorgfältige Fremdplatzierungen, unflätiger Ton mit Klienten: Kesb-Gutachter kassiert mehrere Bussen

Daniel Gutschner unterbrach die Mutter ständig. Kaum hatte das Gespräch begonnen, habe der Gutachter sein Fazit vorweggenommen: «Eines kann ich Ihnen sagen, wir werden die Öffnung des Besuchsrechts beantragen.» Die Unternehmerin aus dem Kanton Aargau entgegnete, in diesem Fall könne sie die Praxis ja wieder verlassen, wenn er schon zu Beginn des Gesprächs wisse, was er am Ende schreiben werde. Gutschners Tonfall sei immer gehässiger geworden, erinnert sich die Mutter. Sie brach in Tränen aus und ging ins Vorzimmer, wo sie Gutschner mit weiteren Fragen bedrängte. Der Vorfall ereignete sich vor viereinhalb Jahren. Der Gutachter führt eine Praxis in Bern und Österreich.

Die Berufsethikkommission (BEK) der Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) hat Gutschner jetzt zu einer Busse von 3000 Franken verurteilt – wegen seines Verhaltens gegenüber der Mutter und wegen einer Verletzung der Sorgfaltspflicht. Dem Psychologen sei es offenbar misslungen, das Ziel des Gutachterprozesses zu vermitteln: einen Konsens zwischen den Eltern zu erzielen. Die Mutter machte sich zum Beispiel Sorgen, weil der Vater seinem Sohn Nahrungsergänzungsmittel fragwürdiger Herkunft verabreichte, um etwas gegen eine angebliche körperliche Unterentwicklung zu unternehmen. Derartigen Sorgen trug Gutschner laut BEK zu wenig Rechnung. Zu Einzelfällen dürfe er aufgrund der Schweigepflicht keine Angaben machen, sagt Gutschner auf Anfrage. «Ganz allgemein kann ich sagen, dass ich allen Klienten mit dem nötigen Respekt und wohlwollend gegenübertrete.»

Am schwersten wiegt für die Mutter, dass die Behörden Gutschners Empfehlung folgten und dem Vater ein erweitertes Besuchsrecht gewährten. Das zermürbende und kostspielige Prozedere mit dem erfolglosen Gang vor die Justiz verfolgt sie bis heute – und die Sorgen um ihren Sohn bleiben.

Es geht um hochstrittige Fälle

Die Mutter aus dem Kanton Aargau ist nicht die einzige Person, die sich über Gutschner beschwert. In den letzten Wochen hat die BEK Entscheide zu sechs Beschwerden gefällt. Dabei geht es immer um hochstrittige Fälle, in denen sich die Elternteile nicht einigen konnten, wer die Kinder wie viel betreuen darf. Viermal stellte die BEK mehrere Verstösse gegen die Berufsordnung fest. Unter dem Strich muss Gutschner 12'000 Franken Busse entrichten. Zweimal stellte die BEK das Verfahren ein, weil der Gutachter per Ende Jahr aus der FSP austritt. Die Vorwürfe der Beschwerdeführenden ähneln sich. Zwei davon lauten:

Barscher Umgangston mit den Klienten und Klientinnen

Voreilige Empfehlung von Fremdplatzierungen

Fremdplatzierungen wirken für die Kinder gemäss gängiger Lehre traumatisierend. Vorgesehen sind solche Massnahmen nur bei akuter Kindeswohlgefährdung, etwa durch körperliche oder psychische Misshandlung oder sexuellem Missbrauch. Zwar formulieren Gutachter formell bloss Empfehlungen. In der Praxis haben diese aber einen grossen Stellenwert, da sich die Behörden sehr oft an deren Einschätzungen orientieren.

Heimeinweisung als «Schocktherapie»

Dies offenbarte sich etwa im Fall von Jan (Name geändert). Während Jahren lebte er bei seiner Mutter, unbegleitete Vaterbesuche lehnte er ab. An einem Montagmorgen holten ihn drei Polizisten von der Schule ab und steckten den damals Zehnjährigen im April 2016 in ein Heim. Gutschner befand, die Mutter habe Jan gegenüber seinem Vater entfremdet und empfahl laut «Tages-Anzeiger» eine Heimeinweisung als eine Art «Schocktherapie». Mehr als ein Jahr lang verbrachte Jan im Heim, danach lebte er längere Zeit beim Vater. «Der Gutachter und der Richter sind Verbrecher», hielt Jan in seinen Notizen fest. Er äusserte sogar Suizidgedanken. Nach einem Besuchswochenende im März letzten Jahres kehrte Jan nicht mehr zu seinem Vater zurück und blieb bei seiner Mutter. Auch aufgrund eines Gutschner-Gutachtens erlebte Jan eine emotional hochbelastende Odyssee mit Heimaufenthalt, um schliesslich doch wieder mit der Mutter vereint zu werden. Es gehe ihm wieder viel besser, er sei lebensbejahend, motiviert, die schulischen Ergebnisse top. Die BEK hat die Beschwerde der Mutter eingestellt, weil Gutschner per Ende Jahr nicht mehr FSP-Mitglied ist.

Nicht immer dringt Gutschner mit seiner «Schocktherapie» durch. Die Kesb Basel wollte ein neunjähriges Mädchen zwischenzeitlich an einem neutralen Ort unterbringen, um eine Beziehung zum Kindsvater zu etablieren. Das Appellationsgericht stoppte aber das Vorhaben, das auf einer Empfehlung von Gutschner basierte. Wie die «Basler Zeitung» berichtet, hat die BEK Gutsch­ner in diesem Fall wegen eines Verstosses gegen die Sorgfaltspflicht gerüffelt. Gemäss dem Urteil nahm Gutschner eine Verletzung des Kindeswohls in Kauf. Es fehle eine seriöse Risikoabwägung zwischen dem bestehenden Zustand unter der Obhut der Mutter und einer Fremdplatzierung zwecks Etablierung einer stabilen Besuchsrechtspraxis.

In einem weiteren Fall stellte die BEK ebenfalls eine Sorgfaltspflichtverletzung fest. Gutschner habe zu wenig klar dargelegt und begründet, weshalb einer Kindeswohlgefährdung nicht mit einer milderen Massnahme als einer Fremdplatzierung begegnet werden könne. Die zuständige Kesb verzichtet schliesslich darauf, das fünfjährige Mädchen von seiner Mutter zu trennen, damit es eine bessere Beziehung zum Vater aufbauen kann.

«Unbewiesene Behauptung fernab von korrekter Evaluation»

Wenig schmeichelhaft fällt derweil eine Stellungnahme aus, die eine Spezialistin für Forensische Psychologie im Auftrag einer Mutter in Österreich formulierte. Gutschner habe bei einem Obhutsstreit nicht ermittelt, welche schädlichen Konsequenzen die Zwangstrennung von Tochter und Mutter haben. Den Willen der Tochter habe er als irrelevant taxiert. Gutschner empfahl – erneut als «Schocktherapie» – eine Fremdplatzierung, weil das weniger schwer wiege als die ständigen Elternkonflikte. Für die Spezialistin handelt es sich dabei um eine «unbewiesene Behauptung fernab von korrekter psychologischer Evaluation». Der Schock allerdings sass: Im April trennten mehrere Polizeibeamte die Tochter gewaltsam von der Mutter und übergaben die damals Zehnjährige dem Vater, weil kein Platz in einem Heim frei war.

Nun liegt es in der Natur der Sache, dass unterlegene Elternteile ihr persönliches Unglück bisweilen dem Gutachter anlasten. Die FSP kritisiert dies als «nicht konstruktive Strategie»: die Diffamierung der Gutachter respektive deren Auftraggeber. Unsere Zeitung hat sich mit zahlreichen Kinderanwälten, Psychologen und anderen Experten für Familienrecht unterhalten. Eine Person, die Gutschner schon Aufträge erteilte, attestiert ihm, er führe oft Lösungen bei verfahrenen Situationen herbei. Mehrheitlich bestätigen die Fachpersonen aber die angeknackte Reputation des Gutachters. Trotzdem war seine Arbeit gefragt. Allein die Aargauer Bezirksgerichte bestellten bei ihm zwischen 2014 bis Mai 2019 31 Gutachten in Ehescheidungs- und Kindesschutzverfahren. Offenbar zögern die Behörden nun aber zusehends, sein Institut zu beauftragen.

Es mangelt an Gutachtern

Der Fall Gutschner deckt ein strukturelles Problem auf: Es gibt zu wenig Gutachter. Zudem fehlen verbindliche Kriterien für die Erstellung von Gutachten im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. In der Wintersession hiess der Nationalrat aber eine Motion gut, die genau dies fordert. Reagiert haben auch die Psychologen. In diversen Fachzeitschriften formulierten sie vor kurzem Leitlinien für psychologische Gutachten sowie Qualitätsindikatoren.