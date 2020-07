Undercover-Ermittler kaufte Waffen bei Aargauer Mafiosi

Auch im Tessin fuhr die Polizei am Dienstag frühmorgens vor: In einem Privathaus führte sie eine Razzia durch. Dort wohnt Fiore M., Familienvater, Gemeindeangestellter und Bruder – oder je nach Darstellung Cousin – von Carmelo M., der als wichtigster Mann des kalabrischen Anello-Fruci-Clans in der Schweiz gilt.

M. betrieb im Aargau ein Baugeschäft, an derselben Adresse, an dem sich auch die Pizzeria von Marco G. befindet. Der Ferrari-fahrende Wirt gehört ebenfalls zu den Verdächtigen. M. und G. gelten gar als wichtige Vertrauensleute des Clans in der Schweiz. Sie sollen Gelder krimineller Herkunft investiert und verwaltet haben.