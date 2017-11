Politische Dimension

Das zentrale Problem der Rohstoffindustrie ist, dass sie vor allem den Rohstoffhunger der entwickelten Welt befriedigen muss, während jedoch rund zwei Drittel aller Ressourcen aus Entwicklungsländern stammen. Der Transport von Rohstoffen im Agrarsektor geschieht etwa zu einem grossen Teil von Brasilien in Richtung USA und Europa, bei Kupfer verläuft die wichtigste Handelsroute von Zentralafrika in Richtung China.

Sowohl beim Abbau als auch beim Handel der Rohstoffe schwingt deshalb die entwicklungspolitische Dimension mit, weil der grösste Teil der Wertschöpfung meist erst in den industrialisierten Ländern geschieht. Nicht nur der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan hat sich wiederholt gegen die seiner Meinung nach starke Ausbeutung von afrikanischen Ländern eingesetzt. In der EU wurden Vorschriften erlassen, die Rohstoffunternehmen verpflichten, Berichte über ihre Aktivitäten in jedem Land offenzulegen.

Die jüngsten Enthüllungen eines internationalen Journalisten-Netzwerks, die sogenannten «Paradise Papers», haben in Bezug auf die Problematik keine neuen Erkenntnisse zutage gebracht. Sie zeigen jedoch auf, wie die Unternehmen genau vorgehen, oder etwa wie Glencore nicht nur via Mittelsmann Dan Gertler die Kupferminen in der Demokraktischen Republik Kongo erwarb, sondern diesem dafür auch einen Millionenkredit zusprach.

Leicht anders ist die Situation bei Unternehmer Jean-Claude Bastos, dessen Quantum-Global-Gruppe – bei der einige prominente Schweizer Wirtschaftsvertreter im Beirat sitzen – die Gelder des angolanischen Staatsfonds verwaltet. Hier zeigen neuen Dokumente angeblich, wie viel Bastos für die Verwaltung der Gelder erhält und über welche Firmenkonstruktionen in Mauritius die Gelder fliessen. In einer Stellungnahme wirft Bastos dem Journalistennetzwerk vor, Unwahrheiten zu publizieren. Den Weg über Mauritius habe man gewählt, um die Wettbewerbsvorteile auszunutzen.