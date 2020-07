Umstrittener Facebook-Post: So kontert Aldi gegen SVP-Nationalrat Andreas Glarner

(sku) Rund ein Dutzend junge Männer und Frauen haben vergangene Woche bei der Aldi-Zweigstelle Perlen ihre Lehre abgeschlossen. Ihre Namen druckte der Discounter in seiner Firmenzeitung ab, die fast im ganzen Land verteilt wurde. Einer freut sich nicht darüber: Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner postete am Montagabend sogleich ein Foto der Namen auf Facebook. Denn was auffällt: Viele der Namen sind ausländischer Herkunft. Das passt Glarner nicht. Gegenüber dem Nachrichtenportal «Nau.ch» sagte Glarner, er wollte damit aufzeigen, dass wir «langsam fremd im eigenen Land werden».