Es dauert mit der Übersetzung des Rahmenabkommens, das die Schweiz mit der EU aushandelte. Das französische Original wurde Anfang Dezember zwar publiziert, jetzt wird der Text aber noch ins Deutsche übersetzt. Doch das geht nicht von heute auf morgen, das Vertragswerk ist 34 Seiten stark und steckt voller bürokratischer und technischer Ausdrücke, die richtig in die deutsche Sprache umgedeutet gehören. Und es kommt, so rapportieren Beobachter in Bern, noch eine weitere Hürde dazu: Die deutsche Übersetzung macht – bevor der Bundesrat sie in Umlauf bringen wird – noch eine Schlaufe über Brüssel. Die EU müsse, so heisst es, ebenfalls ihren Segen zur Übersetzung geben, damit diese dann auch gilt. Bis zur ersten Sitzung des Bundesrats am 16. Januar soll die Übersetzung aber – so die Hoffnung – vorliegen. Dann geht das brüsselisierte Werk ins innerhelvetische Konsultationsverfahren. Das Aussendepartement widersprach gestern auf Anfrage. Brüssel habe zur Übersetzung des Rahmenabkommens mit der EU nichts zu sagen. (hay)