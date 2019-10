Fetz, die während der Sendung in der reinen Männerrunde keineswegs untergeht, scheint plötzlich auf dem falschen Fuss erwischt. Sie versucht zu beschwichtigen: «Viele verstehen den Feminismus falsch. Er ist nicht gegen Männer, sondern für ein gleichberechtigtes miteinander». Die allermeisten jungen Familien würden sich einfach wünschen, es gäbe mehr und günstigere Krippenplätze oder mehr Teilzeitangebote für Männer, so die SP-Frau.

Dabei fällt ihr FDP-Ständerat Müller ins Wort. «Ja und dann sollen die mit dem E-Bike bis nach Davos fahren?», nuschelt Müller dazwischen. Fetz, bereits den nächsten Lacher erntend und beinahe in Giezendanner-Manier, meint an Müller gewandt: «Jetzt unterbrich mich nicht immer gopffriedli, ich habs nicht verstanden, aber es war sicher etwas Blödes.»

In der Abschlussrunde, in der Brotz mit dem Bild der Woche, dem Pilze suchenden Vladimir Putin, eigentlich für etwas Auflockerung sorgen will, setzt Giezendanner noch ein letztes Mal zur flammenden Parteirede an. Und wenn er barfuss durch den Wald rennen müsse, er würde es tun, denn die SVP sei die einzige Partei, «die unsere Schweiz retten wird», so der 65-Jährige.

Eines muss man ihm lassen: Wäre er nicht gewesen, wäre die Sendung ziemlich schnell zu einem lauen Geplänkel verkommen. Und auch wenn der Polteri der Nation und einige seiner Amtskollegen nun abtreten, haben sie gezeigt: Zum leidenschaftlichen Debattieren ist man nie zu alt – im Gegenteil, es kommt sogar der eine oder andere Kraftausdruck mehr dazu.