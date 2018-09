Kurz vor der entscheidenden Parlamentsdebatte haben Gewerkschaften, Frauenorganisationen und linke Parteien gestern in Bern einen kräftigen Appell an den Nationalrat ausgesandt. Rund 20000 Frauen und Männer demonstrierten auf dem Bundesplatz für Lohngleichheit und gegen Sexismus. «Genug gewartet», «Schluss mit dem Schneckentempo», «Basta – jetzt reichts», war auf den Schildern zu lesen. Und natürlich: «Gleiche Arbeit, gleicher Lohn». «Hey Nationalrat, verpflichtende Lohnanalysen sind das absolute Minimum, was wir akzeptierten», klingt es von der Bühne. Die ausgesandte Botschaft ist klar: Die Zeit zum Handeln ist für die Politik gekommen.

Der Ständerat hatte sich im Mai mit 25 zu 19 Stimmen dafür ausgesprochen, dass Firmen ab 100 Mitarbeitern alle vier Jahre ihre Löhne durchleuchten müssen, um unerklärte Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau aufzudecken. Morgen im Nationalrat dürfte es hingegen knapper werden. SVP und FDP lehnen die Auflagen für die Firmen als bürokratischen Eingriff in den freien Arbeitsmarkt ab. Für SP, Grüne, CVP, BDP und GLP ist hingegen die Zeit der Freiwilligkeit abgelaufen. Sie wollen mehr Transparenz über die Gehälter, damit Lohndiskriminierungen ans Tageslicht kommen und behoben werden.

Die Fraktionen der SVP und FDP weisen im Nationalrat mit 101 von 200 Sitzen zwar eine hauchdünne Mehrheit auf. Bei der FDP wird es allerdings Abweichler geben. Die Frauensektion der Partei spricht sich für die obligatorischen Lohnanalysen aus, und auch in der Westschweiz wird es voraussichtlich mehrere Fraktionsmitglieder geben, die vom Parteikurs abweichen werden.

Gesetz könnte in einzelnen Punkten Veränderungen erfahren

Im Gegenzug gibt es innerhalb der CVP-Fraktion einige Vertreter, deren Grummeln über das Gesetz schwierig überhörbar ist. Nachdem CVP-Ständerat Konrad Graber allerdings harte Kritik einstecken musste, als er seinen Rückweisungsantrag im Ständerat einreichte, dürfte sich die Lust, als Neinsager dazustehen, an einem kleinen Ort bewegen. Die CVP-Fraktion hat die Vorlage überdies zu einem A-Geschäft erkoren, was die einzelnen Parlamentarier dazu anhält, sich maximal der Stimme zu enthalten.

Während die Gesamtvorlage morgen knapp passieren dürfte, könnte das Gesetz in einzelnen Punkten durchaus noch Veränderungen erfahren:

- Zahl der betroffenen Unternehmen: Eine starke rechte Mehrheit möchte Firmen erst ab 250 Angestellten zu Lohnanalysen verpflichten. Von links wiederum gibt es Anträge, die Verpflichtung bereits für Firmen ab 10 oder 50 Mitarbeitern zu schaffen.

- Informationspflichten: Gemäss Ständerat müssen die Unternehmen ihre Angestellten sowie – bei börsenkotierten Firmen – ihre Aktionäre über die Ergebnisse der Analyse unterrichten. Während die Rechte die Pflicht zur Information des Aktionariats streichen will, fordert die Linke, dass Firmen, die sich um die Analyse foutieren, auf einer öffentlichen Liste vermerkt werden.

- Gemäss Ständerat ist die Pflicht zur Lohnanalyse auf zwölf Jahre befristet. Die Linke will hingegen nichts von dieser Sunset-Klausel wissen und die Pflicht dauerhaft ins Gesetz schreiben. (Roger Braun)