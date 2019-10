Kurz nach Mitternacht des 18. Januars 2017 knallte es in Zürich. Das türkische Generalkonsulat wurde mit Feuerwerk beschossen. Ein Fenster ging durch einen Böller zu Bruch und die Fassade wurde leicht beschädigt und verschmutzt. Trotz der späten Stunde hatten sich gemäss dem türkischen Vizekonsul mehrere Personen im Gebäude aufgehalten. Sie fühlten sich «sehr gefährdet», wie er später gegenüber der Polizei angab.

Wenige Stunden nach dem Anschlag verbreitete der Revolutionäre Aufbau auf seiner Website eine Mitteilung, in der sich die linksextreme Organisation zum Anschlag bekannte. Die Aktion sei Teil einer Serie von Angriffen gegen Vertretungen des türkischen Staats in Europa, hiess es darin. Den Zeitpunkt der Attacke in Zürich erklärten die Aktivisten mit dem Weltwirtschaftsforum, das damals gleichzeitig in Davos stattfand und von hochrangigen AKP-Ministern besucht wurde.

Die Polizei fand vor dem Konsulat in Zürich eine Abschussrampe, mit der das pyrotechnische Material abgefeuert worden war. Daran haftete eine DNA-Spur, welche in der Datenbank zu einem Treffer führte. Sie gehört Andrea Stauffacher, einem Urgestein der linksextremen Szene. Die 69-Jährige ist eine der Anführerinnen des Revolutionären Aufbaus und gibt an 1. Mai-Demonstrationen mit einem roten Megafon dem Schwarzen Block den Ton an.