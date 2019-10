Trotz Schweizer Pass: Wenn Eingebürgerte im Alltag diskriminiert werden

Die Tatsache ist diese: Viele Ausländer in der Schweiz werden mit Vorurteilen oder Diskriminierung konfrontiert. Die Wissenschaft hat dazu bereits unzählige Untersuchungen angestellt, zuletzt auch in einer gross angelegten Studie des Nationalen Forschungsprojekts «nccr on the move» vor zwei Jahren. Von 6000 befragten Einwanderern in der Schweiz gab jeder Dritte an, schon einmal diskriminiert worden zu sein.

Dasselbe Forschungsprojekt ging nun einen Schritt weiter und stellte fest: Die Diskriminierung macht auch vor dem Schweizer Pass nicht Halt. Neue Untersuchungen zeigen, dass die Ungleichbehandlung auch dann besteht, wenn eine Person hier geboren und aufgewachsen ist und das Schweizer Bürgerrecht besitzt.

Solange Name und Hautfarbe auf ausländische Wurzeln schliessen, besteht die Diskriminierung weiter. Selbst wenn der Migrationshintergrund mehrere Generationen zurück liegt.