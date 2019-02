Die Zersiedelungs-Initiative hatte vor einer Woche keine Chance. Zu extrem, zu statisch und zu fortschrittsfeindlich sei das Einfrieren der Bauzonen, kritisierten die Gegner – und gewannen damit eine komfortable Mehrheit der Stimmbevölkerung. Nur: Was auf Bundesebene scheiterte, wird in mehreren Kantonen bald Realität sein. Grund ist das Raumplanungsgesetz, das auf eine Volksabstimmung im Jahr 2013 zurückgeht. Demnach müssen die Kantone ihre Bauzonen so verkleinern, dass sie dem Bedarf der nächsten fünfzehn Jahre entsprechen. Die verschärften Richtpläne müssen sie bis spätestens Ende April vom Bund bewilligt haben. Bis zum selben Termin schreibt der Bund die Einführung einer Mehrwertabgabe von mindestens 20 Prozent vor. Landbesitzer, die von der Einzonung eines Grundstückes profitieren, sollen damit einen Teil des Wertgewinns an den Fiskus abliefern müssen. Dies soll zu einem sparsameren Umgang mit dem Boden führen und die innere Verdichtung fördern. So weit die Theorie.

Einschneidender als Zersiedelungs-Initiative In der Praxis werden mehrere Kantone dieser Pflicht nicht termingerecht nachkommen. In Obwalden und Glarus fehlt der revidierte Richtplan; in Zürich und Zug hapert es mit der Einführung einer Mehrwertabgabe. Dies hat einschneidende Folgen. Ab dem 1. Mai dürfen die Gemeinden in den Kantonen keine Bauzonen mehr schaffen. Das Verbot gilt absolut: Selbst durch eine Rückzonung von Bauland an anderer Stelle kann kein neues Bauland freigespielt werden. Damit geht das Bauzonenmoratorium weiter als die Zersiedelungs-Initiative, die Kompensationen zugelassen hätte. Betroffen ist unter anderem Zürich. Der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz hat die Einführung der Mehrwertabgabe viel zu spät aufgegleist; zudem stösst die Absicht der Kantonsregierung, eine fixe Abgabe von 20 Prozent einzuführen, bei vielen Gemeinden auf Ablehnung. Diese wollen mehr Spielraum, um Mehrwerte bis zu 60 Prozent abschöpfen zu können. Unterstützt werden sie dabei von linken Parteien und dem Mieterverband, die dazu eine Volksinitiative eingereicht haben. Auf eine Schätzung, wann die Mehrwertabgabe realisiert ist, will sich die Baudirektion nicht einlassen. Die Ausarbeitung gestalte sich «äusserst aufwendig und anspruchsvoll», sagt Markus Pfanner von der Medienstelle lediglich. Klar ist: Im Kanton Zürich werden die Gemeinden vorläufig keine neuen Bauzonen mehr schaffen können, was sie entsprechend verärgert. Die Stadt Zürich spricht von einem «Armutszeugnis» für den Kanton. Die Limmatstadt sieht mehrere wichtige Bauvorhaben auf Stadtgrund beeinträchtigt: die Weiterentwicklung des Hochschulgebiets, das Sportzentrum Oerlikon, den Campus Irchel, den ETH-Campus auf dem Hönggerberg sowie eine grosse Wohnüberbauung. Andere Städte befürchten ebenfalls, in ihrer Bautätigkeit eingeschränkt zu werden. Nicht immer ist Mehrwertabgabe das Problem Schwer mit der Mehrwertabgabe tut sich auch der Kanton Zug. Eine erste Vorlage stürzte im Parlament ab. Im November fand eine fixe Mehrwertabschöpfung von 20 Prozent zwar eine Mehrheit, allerdings ergriff eine Minderheit das Ratsreferendum: die Linke, weil ihr der Abgabesatz zu tief ist, die SVP, weil sie keine Abgabe will.

Das Wallis wartet auf das Verdikt aus Bern Neben Glarus, Obwalden, Zug und Zürich droht weiteren Kantonen ein Bau-zonen-Stopp. Sie haben ihre revidierten Richtpläne zwar verabschiedet, warten aber noch auf die Freigabe des Bundes (siehe Karte oben). Erst wenn sie den Segen aus Bern haben, können sie wieder frei über ihre Raumplanung befinden. Gespannt sein darf man auf das Urteil des Bundes im Fall Wallis. Kein Kanton verfügt über so viel überschüssiges Bauland wie der Bergkanton.

Will das Wallis das Raumplanungsgesetz mit einem Planungshorizont von 15 Jahren noch einhalten, müsste es über 2000 Hektaren Bauland zurückzonen. Um den Widerstand der Grundstückbesitzer im Zaum zu halten, möchte der Kanton die eigentlichen Rückzonungen auf die Hälfte beschränken und im Gegenzug einen Teil der Bauzonen mit sogenannter Planungszonen einfrieren. Man darf gespannt sein, ob der Bund dies akzeptiert. Andernfalls gilt auch für den Kanton Wallis bald: einzonen verboten. (rob)