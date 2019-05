Nun soll es also wieder einmal die Mehrwertsteuer richten. Sozialminister Alain Berset will den Steuersatz zugunsten der AHV erhöhen. Denn das Sozialwerk steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Die Einnahmen reichen nicht mehr aus, um die laufenden Renten zu finanzieren. Sprich: Der AHV geht das Geld aus.

Daran ändert auch die Finanzspritze von zwei Milliarden Franken durch das Steuer-AHV-Paket grundsätzlich nichts, denn die strukturellen Probleme bleiben. Berset plant darum unter anderem, die Mehrwertsteuer bei der nächsten AHV-Reform um 0,7 Prozentpunkte erhöhen: von heute 7,7 auf 8,4 Prozent - was ein neuer Höchststand wäre.