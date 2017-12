Prognostizierte die Forschung in den 80er-Jahren die Auflösung der Beziehungen, sei dies inzwischen überholt, sagt der Soziologe. Die Erkenntnis, dass die sozialen Beziehungen eng mit dem Wohlbefinden verknüpft sind, hat sich offenbar auch auf die Gesellschaft ausgewirkt.

Eine Absage an den Individualismus ist dies dennoch nicht. Die Wohnung als privater Rückzugsort sei «wichtiger als je zuvor», sagt Höpflinger. Mit dem gestiegenen Wohlstand scheitern Einpersonenhaushalte nicht mehr am Geld. Sowohl in jüngeren wie älteren Generationen gibt es Paare, die sich zwei Haushalte finanzieren. «Heute ist der Fünfer und das Weggli möglich: Individualisierung und soziale Beziehungen», sagt Höpflinger.

Hoher Verbrauch von Fläche

Und was sind die Folgen davon? «Ein hoher Energieverbrauch und ein unterbelegter Wohnraum, der auf Kosten von jungen Familien geht», sagt Höpflinger. Das bestätigt der ehemalige Basler Stadtentwickler Thomas Kessler. In keinem anderen Kanton leben so viele Menschen alleine wie in Basel-Stadt. 47 Prozent aller Haushalte werden dort von einer einzelnen Person geführt. Das braucht Platz. In der Schweiz beträgt die durchschnittliche Wohnfläche 45,2 Quadratmeter pro Person; in einem Einzelhaushalt jedoch 79,4 Quadratmeter.

Mit Blick auf deren prognostizierten Anstieg sagt Kessler, dass es mehr günstige und kleinere Wohnungen insbesondere für ältere Menschen brauche. Wegen tiefer Zinsen in ihrer langjährigen Mietwohnung oder dem abbezahlten Haus lohnt sich für sie der Auszug bereits aus ökonomischen Gründen oftmals nicht. Dazu kommt die emotionale Bindung an den Wohnort.

Ein Lösung wären Mischsiedlungen, damit die Menschen innerhalb ihrer Umgebung umziehen könnten, sagt Kessler. «Sonst droht weiter unnötig viel Bautätigkeit in der Peripherie und eine Wohnungsnot in den Innenstädten.» Doch der Immobilienmarkt hinke der Nachfrage hinterher.

Auch Eveline Althaus vom ETH-Wohnforum fordert ein Umdenken der Branche. «Bislang fokussiert sie, wenn denn, auf wohlhabende Senioren», sagt sie. Dabei würde es für Immobilienfirmen auch abseits teuren Seniorenresidenzen «interessante Geschäftsfelder» geben. «Sinnvoll sind Modelle, die mit einfachen Mitteln den Wohnalltag unterstützen», sagt Althaus.

Als Beispiel nennt sie einen erweiterter Hauswartsdienst, der Glühbirnen auswechselt, bei schweren Einkaufstaschen hilft oder nachschaut, wenn die Storen im Verlauf des Tages nicht hochgezogen werden. «Auch finanziell schlechtergestellte Menschen wünschen sich, in den eigenen vier Wänden alt zu werden», sagt Althaus.