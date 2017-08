Man würde meinen, Kim Jong Un habe derzeit andere Probleme als sinkende Tourismus-Zahlen. Seine jüngsten Raketentests hatten neue Sanktionen vonseiten der USA zur Folge und sein nukleares Machogehabe zwängt das diktatorisch regierte Reich immer tiefer in die Isolation. Doch der junge Diktator (33) schaut scheinbar unbekümmert darüber hinweg und lanciert mitten in der Krise eine neue Tourismus-Offensive. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat Nordkorea eine Homepage aufgeschaltet, auf der sich das Land ausländischen Touristen als Reiseziel schmackhaft machen will.

Unter www.tourismdprk.gov.kp kann man sich auf Englisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch über die Highlights des selbst ernannten «Landes der guten Manieren» erkundigen. Die nordkoreanischen Touristiker bewerben beispielsweise das «Victorious Fatherland Liberation War Museum» und die U-Bahn, wo man sehen könne, wie das sozialistische Land «wirklich» funktioniere. Die Skiresorts in Wonsan müsse man gesehen haben, die Strände von Songdowon, die Architektur in der Hauptstadt Pjöngjang und natürlich den heiligen Berg Mount Paektu, auf dem der einstige Staatsführer Kim Jong Il – so erzählt man sich im Lande in plagiatverdächtiger Anlehnung an biblische Überlieferungen – in einer Hütte zur Welt gekommen sein soll. Während des Aufenthalts geniesse man einen «hohen Level an Führungsservice» (sprich: pro Reisender kommt mindestens ein nordkoreanischer Geheimdienstaufseher mit) und für medizinische Notfälle gäbe es mit dem Pyongyang Friendship Hospital ein den Touristen vorbehaltenes Spital.

Kim will mehr Besucher begrüssen

Die Absicht hinter der Offensive ist klar: Nordkorea will mehr Touristen und damit mehr Devisen ins Land holen. Bis 2020 möchte Kim Jong Un jährlich zwei Millionen Besucher beherbergen, wie ein Regierungssprecher 2015 verkündete. Derzeit sind es nur rund 100'000, davon etwa 5000 Europäer und Nordamerikaner.

Das wirtschaftliche Potenzial, das im Fremdenverkehr steckt, hat das ostasiatische Land schon kurz nach dem Waffenstillstand mit dem südkoreanischen Brudervolk erkannt: Die Tourismusbehörde gibt es offiziell seit dem 24. August 1953. Mit der touristischen Entwicklung des Landes habe es aber eine Weile gedauert, erklärt die Behörde online. Schuld daran seien die USA. Die «feindlichen Absichten» der amerikanischen Imperialisten hätten das Aufblühen der Tourismusbranche lange verhindert. Unter der «weisen Anleitung vom höchsten Führer Kim Jong Un» gehe es nun aber aufwärts.

Dass Nordkorea überhaupt ein touristisches Angebot hat, das jetzt mit der neuen Homepage beworben werden soll, verdankt das kommunistische Regime dem Schweizer Stephan Römer. Seit 1992 führt Römer als Inhaber das auf Asienreisen spezialisierte Reiseunternehmen tourasia, das als einer der weltweit ersten Veranstalter Reisen nach Nordkorea angeboten hat. In die Planung der neuen Homepage sei er zwar nicht involviert gewesen, sagt Römer auf Anfrage. tourasia sei aber seit 17 Jahren beratend für die nordkoreanischen Touristiker tätig.