Topdiplomatin Livia Leu soll Blockade im EU-Dossier lösen: Brüssel reagiert ungeduldig und verwundert

Man werde «in den nächsten Wochen die Position der Schweiz festlegen und mit der EU die Diskussion über die Lösung der noch offenen Punkte aufnehmen»: So steht es in der neuesten Stellungnahme des Bundesrats.

Dieser 14. Oktober hätte einer der viel beschworenen Tage der Entscheidung in der Schweizer Europapolitik werden können – genauer gesagt: im Ringen um das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU. Wieder ein Showdown, wieder ein Kapitel im Dauerstreit mit Brüssel. Der Bundesrat hätte endlich erklären können, ob er das Abkommen wirklich will. So war es von manchen erwartet, von anderen kolportiert worden. Doch der Fahrplan der Landesregierung ist ein anderer.

Ihre Ernennung geht einher mit einer Reorganisation im Aussendepartement, bereits der zweiten unter Cassis. Die Europa-Direktion wird ins Staatssekretariat integriert. Leu ist damit nicht nur verantwortlich für Europa wie ihr Vorgänger Balzaretti, sondern per Anfang 2021 auch für den ganzen Rest der Welt.

Dass der Wechsel Knall auf Fall erfolgt, sorgt im Diplomatischen Corps für Verwunderung, wie zu hören war. Weshalb Leu per sofort übernimmt, konnte Cassis vor den Medien nicht schlüssig darlegen. Man habe zuerst die Strategie festlegen müssen, dann die Struktur und erst dann die Köpfe, erklärte er.

Zaudern, zögern, Zeit schinden

Zaudern, zögern, Zeit schinden – so lässt sich die Europa-Strategie des Bundesrats in den vergangenen Jahren zusammenfassen. Seit Ende 2013 wurde über ein Rahmenabkommen verhandelt, seit Dezember 2018 liegt es ausgehandelt auf dem Tisch. Es wurde vom Bundesrat aber noch nicht unterzeichnet, weil es in der vorliegenden Form als schlicht nicht mehrheitsfähig gilt. Die drei offiziellen Knackpunkte bilden der Lohnschutz, die staatlichen Beihilfen und die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie.

Die Landesregierung selbst scheint nicht so recht zu wissen, was sie eigentlich will. Vor den Bundeshausmedien mochte sich Cassis nicht näher zur Position des Bundesrats äussern. «Weil noch nichts entschieden ist», wie er mehrmals sagte. Immerhin beteuerte er, dass das Abkommen in seiner jetzigen Form nicht zufriedenstellend sei. Auch Leu wollte nicht in die Details gehen, wie sie die Gespräche mit Brüssel vorwärtsbringen wolle.

Inhaltlich gibt es also keine Entwicklungen. Die Präsidentin der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats zeigt sich darüber enttäuscht. Die Landesregierung müsse endlich Farbe bekennen, sagt Tiana Moser (GLP). «Der Gesamtbundesrat steht in der Pflicht, legt aber in diesem Dossier seit längerem einen beunruhigenden Führungsmängel an den Tag.» Angesichts der Tragweite und der Auswirkungen des Abkommens sei es absolut unverständlich, dass er sich nicht endlich zu den weiteren Schritten äussere. Für Moser ist klar: