Eines muss man SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi lassen: Der Mann gibt sich nicht so schnell geschlagen. Am vergangenen Karfreitag beklagt sich der Zuger Politiker während eines Skiausflugs per Twitter über lange Wartezeiten und den «Übertourismus» auf dem Titlis, und er bringt die Touristenmassen mit dem Schengen-Dublin-Abkommen in Verbindung. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. «Ich bin befremdet», sagt Peter Reinle, Marketing-Leiter der Titlis Bergbahnen, gegenüber Journalisten.

Doch Aeschi lässt nicht locker: Inzwischen hat er den Hinweis erhalten, dass indische Touristen für einen Tagesausflug auf den Titlis mit Mittagessen und Abholung im Hotel im Bernbiet 45 Franken bezahlen würden. Auf Twitter konfrontiert er am Montag Marketing-Chef Reinle mit der Information, fragt ihn, ob ausländische Touristengruppen tatsächlich günstiger auf den 3200 Meter hohen Berg reisten als Schweizer Familien.