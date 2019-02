(Lachend) Und er hat doch eine Vision! Wissen Sie, das Wort Vision deutet für mich auf einen endgültigen Zustand hin, und ich möchte das als liberaler Politiker nicht anstreben. Für mich ist der Weg das Ergebnis, die Interaktion zwischen Menschen. In meiner ganzen Rede geht es um Interaktion, wie Europa ein Gegengewicht bieten kann, damit andere nicht mehr Platz einnehmen, als sie bereits haben. Und ich mag das Zitat von Helmut Schmidt einfach: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Dass dieser Ausdruck hängengeblieben ist und ich das in Reden wie heute versuche zu widerlegen, das muss ich einfach über mich ergehen lassen. (hr)

Sie haben einmal gesagt: Bei Visionen muss man zum Augenarzt. Aber dieses Referat tönte vom Ausblick her wie ein europäisches Pendant der Rede zur Lage der Nation in den USA.

Im Moment tun wir nichts. Die Schweiz ist jetzt am Ball. Ich verstehe, dass es in den Bereichen Arbeitsrecht und Einkommensunterschiede Empfindlichkeiten gibt, die die Freizügigkeit tangieren. Man muss schauen, ob wir eine Lösung finden können, ohne neu verhandeln zu müssen. Auch im Hinblick auf den Brexit sind Neuverhandlungen im Moment nicht wahrscheinlich.

Der Stil ist typisch für Rutte: praktisch und optimistisch, aber der Inhalt reicht weiter als das, was man in Den Haag gewohnt ist. Die umfangreiche internationale Berichterstattung in fünf europäischen Zeitungen bestätigt dies. In den Niederlanden ist Rutte als Teflon-Mann bekannt, an dem keine Probleme haften bleiben. Grosse Visionen hat er keine; er vereinfacht und verbindet. Trotz einer hauchdünnen Mehrheit im Parlament leitet Rutte bereits sein drittes Kabinett.

Die Betrugsskandale, die seine liberale Partei VVD immer wieder plagen, weiss er zu meistern. Seine grösste politische Niederlage, als das Parlament vor kurzem die Aufhebung der Dividendensteuer für ausländische Unternehmen ablehnte, hat er überstanden. In seinem Weihnachtsbrief verglich er sein Land mit einer Vase, einem kostbaren Besitz, der von 17 Millionen Niederländern festgehalten wird und der, wie in Grossbritannien, leicht zerbrechen kann. Er erklärt sich kompromissbereit, «weil die Niederlande für mich viele Male grösser sind als ich selber».

Rutte rüttelt an Einstimmigkeit

Hier in Zürich tritt er in die Fussstapfen von Churchill. Der historische Ort ist ein ausgezeichnetes Podium, um die Kampagne für eine Position in der EU zu starten. Will er nach Brüssel? Nach seiner Vorlesung bestreitet Rutte das.

In einem Jahr sei er noch immer «in seinem Turmzimmer mit der schönen Aussicht» in Den Haag zu finden.

Seine mehr als achtjährige Erfahrung bedeutet vielleicht, dass seine Rolle im Europäischen Rat mehr in den Vordergrund rückt, aber das ist jetzt auch unabdingbar. «Grossbritannien verlässt uns. Es gibt eine Regierungskrise in Spanien, Italien hat grosse Probleme. Ein starkes Europa ist eine Notwendigkeit in einer Welt, die zunehmend von starken Männern wie Erdogan, Trump und Bolsonaro beherrscht wird», sagt Rutte.

Er fordert bei seinem Auftritt auch mehr Sanktionen, mehr militärische Mobilität, aber eine europäische Armee lehnt er ab. Das würde die Nato nur schwächen. «Aber auch nach innen muss die EU sich anders organisieren. Verhindern, dass ein oder zwei Länder Entscheidungen blockieren, weil Einstimmigkeit erforderlich ist», sagt Rutte. In speziellen Fällen sollte eine qualifizierte Mehrheit bei einer Abstimmung reichen.

Der Regierungschef spricht zudem ein mögliches Migrationsabkommen mit afrikanischen Ländern nach dem Beispiel des Flüchtlingsdeals mit der Türkei an. Auch hier müsse laut Rutte die EU ihre Machtposition besser ausnutzen: «Entwicklungsgelder gehen in alle möglichen Länder, ohne dass eine Gegenleistung verlangt wird.» In seiner Rede sagt er ebenfalls, dass die EU der Schweiz die Hand reichen will. Die Äusserung war jedoch eher höflich gemeint, wie es sich herausstellt (siehe Interview).