Tausende Schweizer mit Wurzeln in Kosovo, Serbien und Kroatien vor den Kopf gestossen - Migros: «Uns wurde gesagt, die Sache sei erledigt»

Dembah Fofanah ist enttäuscht. Dies ist spürbar, wenn er von den Ereignissen der letzten Wochen erzählt:«Ende Juni wandten wir uns in einem Offenen Brief an die Migros. Keine einzige der darin gestellten Fragen schien wichtig genug, um sie zu beantworten». Der Mitgründer des anti-rassistischen Kollektivs «VO DA» veröffentlichte diese Worte auch auf der Facebook-Seite. Doch worum geht es? Am 15. Juni erschien im Magazin des Schweizer Detailriesen Migros ein Bericht mit dem Titel «From Balkan with Love». Dazu gehörte ein Beitrag «Das haben sie uns gebracht». Mit dem «sie» sind Menschen mit Wurzeln in Balkanstaaten gemeint, die in der Schweiz leben. Also hauptsächlich Kosovaren, Serben und Kroaten. Aufgezählt und mit Illustrationen unterstrichen, werden hier fünf Dinge, welche – laut Autorenschaft – in der Schweiz lebende Menschen mit Balkan-Wurzeln ins schweizerische Leben eingebracht haben: Nette Taxifahrer, talentierte Fussballer (mit Bild des Nationalspielers Xherdan Shaqiri), bunte Flaggen in den Schrebergärten, Trainerhosen-Mode und teure geleaste Autos. Hier finden Sie die zitierte Ausgabe als PDF:

«Eine Entschuldigung bei einzelnen Personen reicht nicht» Diese Aufzählung von veralteten Stereotypen löste wütende und enttäuschte Posts in den Sozialen Medien aus, die schnell unzählige Male geteilt wurden und in einem Shitstorm für die Migros endete. Dieser Post einer Zürcherin löste die Lawine aus:

Das Social-Media-Team der Migros sah sich angesichts der Empörung gezwungen zu reagieren: «Dieses Special ist uns überhaupt nicht so gelungen wie wir das wollten. Da hatten wir etwas gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Es tut uns leid, wenn wir Leute damit verletzt haben», so eine der Antworten auf Facebook. Das Team bot an, dass Verantwortliche für den Magazin-Artikel Stellung beziehen würden. Auch nahmen diese telefonisch mit der Urheberin eines Facebook-Posts Kontakt auf, so etwa Isla Buslevic. Für Dembah Fofanah vom anti-rassistischen Kollektiv «VO DA» reichen diese Reaktionen seitens der Migros aber nicht aus: «Das Migros-Magazin hat eine Reichweite von 2’291’000 Lesenden. Da ist der Schaden nicht behoben, wenn man sich nur bei einzelnen entschuldigt. Es braucht ein öffentliches Statement.» Facebook-Userin Iva Buslevic, die vom Chefredaktor des Migros-Magazins telefonisch kontaktiert wurde, zeigte sich zwar erfreut über die umgehenden Reaktionen seitens der Detailhändlerin. Gleichzeitig äussert sie aber Bedenken: «Was bleibt, ist die Einsicht, dass so ein „Faux Pas“ nicht passiert wäre, wäre die Redaktion sensibilisiert auf Themen wie Diskriminierung und Rassismus.» Dieselbe Userin macht auch klar, was diese Berichterstattung bei ihr auslöste: «Mein Kind trägt Migros-Windeln, das Vertrauen in die Marke ist riesig. Wenn dann also ihr hauseigenes Blatt, das die halbe Schweiz als Leserschaft hat, mich und meine Landsleute auf trainerhosentragende Taxifahrer marginalisiert, in aller Öffentlichkeit sozusagen, dann fühlt man sich verraten. Das tut weh.»